Ciudad de México— En el marco de la reunión plenaria de los diputados del PAN, el senador Juan Carlos Romero Hicks, así como, el coordinador en la Asamblea Legislativa, Jorge Romero Herrera, se destaparon para ser líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados en la 64 Legislatura.Aun cuando el tema no es parte de la discusión de los trabajos para la creación de la agenda parlamentaria, los panistas se dijeron dispuestos en ser quien coordine a los 82 legisladores.“Sí, por supuesto, he levantado la mano”, dijo Romero Hicks después de señalar que la fracción necesita de un liderazgo incluyente, de construcción, acuerdos y, por supuesto, talentoso, el cual permita la participación de todas las personas.El también ex gobernador de Guanajuato expresó que está consciente de que es una definición del presidente del partido, por lo que estará atento y con “mucho respeto a la decisión que se tome”.Por separado, Romero Herrera confirmó que sí tiene la aspiración para coordinar al grupo parlamentario, y de serlo, trabajaría en generar gobernabilidad dentro de la bancada para hacer un buen papel.“Pero si no me toca ser, también muy consciente que habremos todos de abonarle a la institucionalidad y fortalecer mucho a quien sí sea nuestro coordinador o coordinadora”, abundó.Mientras que el presidente nacional del partido, Damián Zepeda, señaló que hasta ahora no hay definiciones “ni dados cargados a favor de nadie, ni acuerdos”, y reiteró que la decisión se tomará una vez que se haya dialogado con cado uno de los diputados.

