Vivió INE intentos de 'hackeo' en elección

Ciudad de México— A lo largo de las pasadas elecciones el Instituto Nacional Electoral (INE) fue presa de los ataques informáticos más grandes en toda su historia como organismo, reveló el consejero presidente, Lorenzo Córdova.Sin embargo, apuntó el funcionario electoral, el INE desplegó un esfuerzo en ciberseguridad que impidió que dichos intentos de hackeo afectaran los sistemas de la institución y, por lo tanto, el adecuado desarrollo de los comicios.El proceso electoral más grande de nuestra historia, fue superado por las instituciones electorales, que se ha logrado conformar una colaboración cada vez más eficaz entre el INE y los OPLES, no obstante la complejidad del modelo electoral", mencionó."Y que el INE desplegó importantes esfuerzos en materia de ciberseguridad, con la finalidad de blindar los sistemas institucionales, a pesar de haber recibido algunos de los ataques informáticos, le quito algunos, los ataques informáticos más graves de la historia de la institucionalidad, no solo electoral, me atrevo a decir de la institucionalidad pública y que fueron infructuosos".En un evento realizado en el INE, donde se presentó un balance internacional sobre el pasado proceso electoral, Córdova indicó que el organismo también hizo un esfuerzo institucional para contrarrestar las noticias falsas.Expuso que, pese a todos esos intentos de descarrilar las elecciones, los pasados comicios del primero de julio fueron ejemplares, lo cual se manifestó en un alto porcentaje de participación ciudadana, en la disminución de la judicialización de la elección y en la capacidad de que hubiera alternancia en distintas entidades e incluso en el Poder Ejecutivo federal.Córdova agregó que, a su vez, el impulso a la participación de la mujer y a la paridad de género, México pasará a ocupar el tercer lugar en el mundo, después de Colombia y Ruanda, con la mayor presencia de mujeres en el Congreso."Es cierto que la contundencia de los resultados, la responsabilidad democrática de los actores, el reconocimiento temprano de los resultados emanados en las urnas, o sea, la aceptabilidad de la derrota para decirlo en otras palabras, facilitaron el buen desarrollo de los procesos electorales, inoculando así, en buena medida la conflictividad postelectoral", manifestó."Sin embargo, hay que destacar que más allá de ello, el sistema electoral mexicano se reconoce y se valora en el ámbito internacional, tanto por sus procedimientos, como por sus logros en materia de equidad, paridad de inclusión, y porque han logrado que el voto transforme la fisionomía de nuestro régimen político por la vía pacífica".El consejero expuso que, a lo largo de 4 décadas de construcción del sistema electoral, que permitió la transición de un régimen autoritario a un sistema de libertades, el INE, el TEPJF y la Fepade son un ejemplo a nivel mundial y por ello son las instituciones que reciben el mayor número de invitaciones para participar en misiones de observación electoral.

