Ciudad de México— Los programas prioritarios del próximo Gobierno requerirán 500 mil millones de pesos en el primer año y serán financiados con la estrategia fiscal, aseguró Gerardo Esquivel, próximo secretario de Hacienda."Ya se han ido anunciando programas priotarios; son 25 y requieren un monto de recursos muy importante, de 500 mil millones de pesos en el primer año y ese monto tendrá que ser financiado con el espacio fiscal que ya tenemos. Por ello, el componente de estrategia es el ajuste en el gasto", mencionó en su participación en el Foro Estrategia Banorte 2018."En este ajuste esperamos obtener recursos suficientes para financiar los programas ya anunciados; la otra parte, de ahorros mediante compras consolidadas a partir del inicio de la próxima Administración que van a permitir ahorro por compra de mayor volumen y segundo al tener una compra centralizada es eliminación muy importante de la corrupción asociada a las compras", agregó.El esquema de compras centralizadas del Gobierno de arranque representará ahorros de 100 a 150 mil millones de pesos, indicó el próximo funcionario.El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 será absolutamente responsable y reflejará las prioridades del nuevo Gobierno en la búsqueda de un mayor crecimiento para el país, aseguró Esquivel.Al participar en el Foro Estrategia Banorte 2018, destacó que el Presupuesto busca dar certidumbre al sector privado y a los inversionistas porque mantendrá la estabilidad fiscal del País.Señaló que la estabilidad fiscal ha sido necesaria pero no ha sido suficiente para que la economía crezca."La economía no puede crecer a tasas de 2 por ciento", indicó."El presupuesto será responsable y atenderá las prioridades que hemos presentado desde campaña", dijo.Por ello, recordó que habrá ajustes en las finanzas, como el recorte en el gasto de la burocracia, la reducción de la deuda y la evaluación de 150 programas sociales que generan otros 6 mil porque están duplicados o son ineficientes.Destacó que se fusionarán programas duplicados y se reclasificarán aquellos que no son sociales.Además, agregó que el Presupuesto, que debe entregarse a más tardar el 15 de diciembre próximo- podría ya incluir la pensión universal que será de mil 200 pesos al mes.Por su parte, Alfonso Romo Garza, próximo jefe de la oficina de presidente, destacó que la economía crecerá al 4 por ciento anual, impulsará las exportaciones y reducirá la deuda con otros países."El México moderno va a seguir caminando, el reto es que le demos la confianza de que se convierta en paraíso de inversión para lo cual debe tener estado de derecho", indicó.

