Urgen no 'brincar' a hombres en pluris

Ciudad de México— El diputado electo Óscar González Yáñez exigió que se respete el derecho de los hombres cuando los órganos electorales decidan la distribución de 200 curules plurinominales en la Cámara de Diputados.Advirtió que la equidad de género no se alcanzará en la Cámara Baja y que hay una corriente en el Tribunal Electoral federal que buscaría repartir plurinominales a candidatas mujeres, haciendo a un lado a los hombres."No estamos de acuerdo en ajustar las listas plurinominales con mujeres, decimos que como votaron los ciudadanos quede la representación de los géneros en las cámaras y que no es necesario que metas más mujeres, brincando los derechos de los hombres."Bienvenidas las mujeres, pero no por encima de los derechos de los hombres", expuso el diputado electo por el Estado de México, tras realizar su trámite de credencialización como diputado de la 64 Legislatura.Explicó que magistrados electorales consideran alcanzar la equidad de género en la Cámara baja, a costa de los espacios considerados para los hombres en las listas plurinominales de los partidos políticos.Consideró que la distribución equitativa de género ya se dio en dichas listas, por lo que se debe respetar el orden de las mismas, que alternan género en las cinco circunscripciones."La ley pide que por lo menos dos circunscripciones empiecen con mujeres, eso ya lo hicimos, en consecuencia, pedimos que se respete en ese sentido y ¿por qué tienes que andar ajustando con plurinominales mujeres para la composición del Congreso, cuando la ciudadanía ya te dijo cómo quiere la composición de la cámara?", cuestionó el también dirigente del PT.González Yáñez destacó que en la elección por mayoría relativa hay más hombres electos que mujeres, y que sólo ajustando las listas plurinominales podría llegarse a la equidad."Poniendo a puras mujeres en las pluris sí se lograría, pero se brincaría el orden para los hombres, entonces, para nosotros lo más acertado es que se respete la votación emitida el primero de julio", declaró."Por ejemplo, el PT tendrá 4 plurinominales, dos hombres y dos mujeres, eso está bien, está equilibrado, pero que no exista la tentación de que entren cuatro mujeres, mitad y mitad, está bien",.

