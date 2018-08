Afirma Yunes que Duarte seguirá en prisión

Ciudad de México.- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró que Javier Duarte permanecerá en la cárcel debido a los procesos que aún siguen en su contra.En conferencia, adelantó que en el caso hipotético de que el exmandatario salga del Reclusorio Oriente, deberá ser entregado a autoridades de Veracruz para enfrentar delitos como peculado y abuso de autoridad, además de uno pendiente, que es desaparición forzada de personas."De inmediato sería llevado al penal de Pacho Viejo, no hay ningún elemento que permita que Duarte tenga un pie dentro de la cárcel, tiene los dos dentro y así se mantendrá", sostuvo.Señaló que el exmandatario y exfuncionarios de su gobierno conformaron una banda delictiva para saquear al estado de una manera grave, que aún es resentida en los ciudadanos."Es el caso de corrupción, sin duda el más grave y escandaloso en la vida del país, robaron el dinero de los niños, tomaron el dinero de la universidad, de los municipios, al fisco le quitó 17 mil millones de pesos, al SAT, no puede haber clemencia para quien no tuvo piedad con los ciudadanos de Veracruz", dijo."No hay manera de que sea perdonado, el daño sigue a la vista, desde años decidí encabezar las acusaciones contra esta banda y recuperamos bienes y dinero. Javier Duarte no obtendrá su libertad porque hay elementos suficientes para demostrar el brutal desfalco".Estableció que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una persona que haya tenido los antecedentes para fugarse debe permanecer en prisión preventiva como medida cautelar."La PGR debe solicitar al juez que permanezca en prisión, porque no tiene domicilio familiar en México y tiene medios para escapar, la PGR puede solicitar que se mantenga la medida de prisión preventiva necesaria", expuso.

