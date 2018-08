Ciudad de México— El presidente electo López Obrador informó que se reunió con el secretario de la Defensa Nacional, a quien prometió consultar sobre los mejores perfiles para reemplazarlo."Me reuní con el General de División Salvador Cienfuegos; me dio sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia y las alternativas."Reiteré que el próximo secretario de la Defensa Nacional será un militar en activo del más alto rango, honesto y leal a la patria", publicó en Twitter Andrés Manuel López Obrador.Fuentes militares advirtieron que el General Cienfuegos tenía una agenda previa qué tratar con López Obrador en la que resaltó temas como urgencia de realizar reformas a la Ley de Seguridad Interior y acelerar los procesos de capacitación en las Policías locales.Añadieron que para Cienfuegos la fuerza castrense y policiaca no son las únicas vías para lograr una reducción de la violencia y que esas soluciones radican en el trabajo de otras dependencias, por ejemplo, del ramo educativo y social.Desde marzo, el entonces candidato de Morena advirtió que serían los actuales titulares de la Defensa y la Marina quienes propondrían ternas para los próximos secretarios."Que se haga un análisis, una revisión, una selección profesional; en su momento se les va a pedir que ellos presenten terna", afirmó en campaña.Después de que como candidato AMLO presentó su plan de un aeropuerto alternativo que implicaba cerrar la Base Área de Santa Lucia como instalación militar, el Secretario Cienfuegos defendió la utilidad de dicha sede."Es la instalación estratégica y campo de aviación militar más grande e importante del país, que representa el pasado, el presente y sobre todo el futuro de la Fuerza Aérea Mexicana", expresó Cienfuegos en un evento en mayo.En 2016 Cienfuegos lanzó uno de sus discursos más fuertes en contra de los legisladores y otros sectores gubernamentales por no realizar su tarea en el combate al crimen.En un balance a 10 años de que las Fuerzas Armadas recrudecieron su embate contra la delincuencia organizada, el alto mando lamentó que en ese periodo las Policías estatales no se hayan reestructurado y que haya muerto una alta cantidad de mexicanos sin importar el bando.Para colmo, expuso en ese entonces, que existe un vacío legal que no define la clara participación de los soldados en tareas de seguridad.El General también aseguró que el sistema penal no está funcionando como debiera para tener en la cárcel a quien daña a la sociedad.La Sedena no informó de manera oficial sobre la reunión ni tampoco del lugar donde se llevó a cabo.

