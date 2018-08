Ciudad de México- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un supuesto repartidor de Bimbo "defiende", de una manera muy peculiar, a los empleados de Bimbo, quienes en esta semana fueron exhibidos robando en el momento de las entregas; "yo no soy así", dice.En la grabación, el empleado pide a sus contactos que ya no lo etiqueten en las publicaciones porque “en todos lados hay gente mala”."No me metan, yo no fui, así que por favor pido respeto para mí, a mí jamás me vas a ver haciendo cosas feas, ¿ok?”, dice el hombre quien al instante saca un producto de su camisa y lo coloca en una charola.El video, publicado en la cuenta de Facebook “Chale México” se viralizó rápidamente entre los usuarios de dicha plataforma, quienes reprobaron el hecho, aunque algunos aseguraron que el empleado, a quien califican como trabajador y buena persona, sólo quiso aligerar el momento."Apoyo 100% el humor sano de este chico no debemos ser tampoco tan satanistas ni hipócritas, porque uno de los que opinó en contra de este chico, lo conozco y se encontró un celular y se lo quedó a pesar de que llamó el dueño”, es uno de los comentarios en dicha red social."Todos los que reparten son así... Hasta los del agua abren los garrafones para lavarse las manos y vuelven a poner la tapa y el "sello" como si nada.... Uno se da cuenta cuando la tapa esta sellada y cuando no”, se lee en otro de los mensajes."Como gracia, muy corriente! Te aclaro que no es un videito? Ya son varios! Hoy martes salieron 3! No andes de chistoso, se te nota de mal gusto!! (sic)”, es otro de los textos que aparecen en dicha publicación."Ahora resulta que es honrado jajaja como si no supiéramos que siempre roban, pinches rateros ojalá la empresa Bimbo se diera tiempo y dispusiera de personal de confianza para supervisar a esos rateros yo los conozco muy bien y se como operan (sic)”, se agrega en otro comentario.