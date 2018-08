Liberan a repartidor que se 'agandalló' a abuelito

El hombre que fue captado robando mercancía dentro de un establecimiento comercial fue liberado por las autoridades al tratarse de un delito no grave.La Procuraduría General de Justicia (PGJ) aclaró que el hombre fue detenido el pasado 19 de julio en las calles de la Colonia Juan Escutia, en Iztapalapa, pues fue acusado por un tendero, de 76 años, al sorprenderlo robando tres chocorroles.El hombre fue presentado ante el Ministerio Público pero fue puesto en libertad en términos del artículo 140 del Código de Procedimientos Penales, al tratarse de un delito sin violencia, y ya que el monto de la mercancía robada ascendía a los 42 pesos."Únicamente la víctima denuncia el delito de robo, no hay otro tipo de denuncia y en su oportunidad se le determinó su libertad, toda vez que en el material videográfico se aprecia que no utilizó ninguna arma, ningún tipo de violencia física, ningún tipo de violencia equiparada y lo que ahorita, el siguiente paso que vamos a llevar a cabo es el de la restauración, que es una reparación del daño en favor de la víctima", dijo Guillermo Terán, Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas.Terán señaló que aunque no existe una denuncia formal por acoso sexual hacia una menor de 14 años, como había informado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se envió un desglose a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales.LEER: Video: Repartidor de empresa de pastelitos se 'agandalla' a 'abuelito' Respecto a la circulación de otros videos, donde se observa al mismo repartidor, robar producto de otras tiendas, el Subprocurador agregó que se inició una investigación de oficio y se buscará contactar a las víctimas para que hagan una denuncia formal."Se determinó, se instruyó generar el expediente correspondiente para determinar dónde fue que se llevó a cabo esta conducta y tratar de contactar a las víctimas porque lo importante de este trabajo que llevamos a cabo en la procuración de justicia es también contar con el apoyo de las víctimas en el sentido de tener la noticia, de saber en qué condiciones se llevó a cabo independientemente del material videográfico con el que se cuenta", concluyó.

