Nueva York— Mientras México presiona para concluir un acuerdo del TLCAN con Estados Unidos, los negociadores enfrentan un nuevo desafío, según tres personas familiarizadas con las negociaciones: manejar la oposición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a la apertura de la industria petrolera del país desde el 2013.Hay un debate dentro de su equipo de transición sobre cómo debería manejarse el tema de la energía en el acuerdo comercial, según las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de reuniones de carácter privado.Por un lado, los izquierdistas de línea dura cercanos a López Obrador quieren evitar realizar un compromiso adicional a la reforma a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se oponen a las normas de energía negociadas durante el último año, que ratificarían los cambios de México, que brindan seguridad y protección adicional para las inversiones.Por otro lado, están los académicos y pragmáticos cercanos a López Obrador y el actual equipo de negociación reunido por la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Ellos advierten que presentar nuevas exigencias a Estados Unidos sobre temas que se pensaba que estaban resueltos podría arruinar el último año de negociaciones con el equipo del presidente Donald Trump, justo cuando Estados Unidos y México avanzan en las negociaciones sobre automóviles y agricultura, y buscan un progreso importante para sellar el acuerdo.Representantes de Jesús Seade, negociador del TLCAN del equipo de López Obrador, y de la Secretaría de Economía de México declinaron hacer comentarios. La situación fue informada anteriormente por el The Wall Street Journal.Algunos en el equipo de López Obrador también quieren eliminar los temas de energía del proceso de solución de controversias entre inversionistas y gobiernos del TLCAN, previsto en el Capítulo 11 del tratado, de acuerdo con otras dos personas con conocimiento de las conversaciones, que también pidieron no ser identificadas.El mecanismo permite a las empresas estadounidenses y canadienses presentar reclamos contra el Gobierno mexicano y hacer que sean atendidas por un tribunal independiente en lugar de solo tribunales mexicanos.Algunas personas cercanas a López Obrador quieren eliminarlo sobre la base de que priva a México de su soberanía y capacidad para tomar decisiones sobre cómo tratar a las compañías que operan dentro de su territorio, de acuerdo con las fuentes. Eso refleja la preocupación del representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, sobre que los paneles perjudican el mismo poder de toma de decisiones en el país.Los equipos negociadores de Canadá y México preferirían mantener el mecanismo de solución de controversias.La apertura de la industria energética de México cambió la Constitución para poner fin al monopolio de casi ocho décadas en exploración y producción de Petróleos Mexicanos. Fue controversial porque para millones de mexicanos, el orgullo nacional y la soberanía se entrecruzaron con el tema de la propiedad de los recursos petroleros de la nación, debido a una dramática decisión nacionalista de 1938 de expropiar campos de compañías estadounidenses y británicas. Ese fue particularmente el caso en el estado natal de López Obrador, Tabasco, una de las áreas petroleras más grandes de México.López Obrador ayudó a liderar la resistencia a la reforma, y calificó a los legisladores que la aprobaron de traidores que regalaron los recursos de la nación a extranjeros.Sin duda, deshacerse de las protecciones en el sector de energía no es la postura del equipo negociador mexicano, ni es probable que lo sea mientras la administración de Peña Nieto esté a cargo.Los negociadores encabezados por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, están a favor de mantener las normas de energía como ya se acordaron. López Obrador no asumirá la presidencia hasta el 1 de diciembre y no heredará el liderazgo de las negociaciones del TLCAN hasta entonces, si es que ocurre.Aun así, incluso si Peña Nieto firma el acuerdo del TLCAN, le corresponderá al Senado mexicano controlado por los aliados de López Obrador aprobarlo y a López Obrador implementarlo. Eso requiere de un acuerdo que ambos puedan aceptar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.