Ciudad de México— Ante la petición de destinar al menos el 1 por ciento del PIB a ciencia y tecnología, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que el desarrollo del país no se puede alcanzar sólo con gasto público, por lo que urgió al sector privado a colaborar.Reunido con autoridades de educación superior, especialistas y empresarios, López Obrador dijo que en ese propósito se requiere de la participación conjunta del sector público, privado y social."Somos muy conscientes, así como hablo de inversión en ciencia y tecnología e innovación que tiene que ver con el sector público y el sector privado, es lo mismo, no se puede sacar adelante al país sólo con inversión pública, se requiere la participación del sector privado y el sector social."Se requiere de esos tres motores de la economía: sector público, sector privado y sector social para el desarrollo del País, y lo estamos logrando, hay confianza;la democracia no es el cuerno de la abundancia, pero sí da confianza", dijo en el Palacio de Minería.Actualmente, el Estado aporta el 70 por ciento de la inversión en ciencia y tecnología.El Presidente electo confió en que, conforme mejore la economía, la iniciativa privada tendrá oportunidad de destinar más recursos al sector."Ahora no lo hacen, entre otras causas, porque no hay crecimiento de la economía, pero yo estoy seguro de que, si impulsamos el crecimiento económico, también va a aportar el sector privado", describió en un foro al que asistió Enrique Graue, Rector de la UNAM.López Obrador dijo que su Administración procurará aumentar el gasto público para estas áreas, o por lo menos evitará que haya déficit."Vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tecnología aumente, y que, en el peor de los casos, y ese es el compromiso que hago con ustedes, porque vamos a enfrentar una situación difícil, que en el peor de los casos no se reduzca."Que, en términos reales, se mantenga, es decir, que nunca tenga un presupuesto por abajo de la inflación, es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ése es mi planteamiento muy concreto", expuso.El Presidente electo arguyó que en los 30 años de política neoliberal se abandonó la inversión en ciencia y tecnología, lo que volvió al país dependiente del extranjero y precarizó las condiciones de la población.

