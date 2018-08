Sin identificar, enfermedad que afecta a 9 mujeres en hospital de Morelia

Michoacán– La esposa de Marcos Ruiz Torres y las de otros ocho michoacanos, se recuperan en el Hospital Civil, luego de que contrajeran una enfermedad hasta el momento no identificada por las autoridades de salud, tras ser intervenidas quirúrgicamente.Marcos menciona que ya ha visto evolución en la salud de su esposa Cristian, quien se encuentra desde la semana pasada hospitalizada luego de tener a su bebé y ser operada para no tener más familia. A él los directivos del nosocomio le informaron podría tratarse de una meningitis, la infección contraída tras ser operada."Nos dijeron que la enfermedad es meningitis, yo me informé por otro lado y dijeron que sí era algo que pudiera dejar secuela", comentó Ruiz Torres.Por ello, pide se le garantice la atención para su mujer una vez que salga del hospital por si presenta alguna complicación médica."Me dieran un papel que en el futuro a mí me proteja, a mi hijo y mi esposa de que no va a llegar a darle una secuela, o que le deje una secuela, o que nos garantice la atención que nos van a atender en todo caso de que se vuelvan a enfermar o algo", agregó Ruiz Torres.Al igual que Marcos, Raúl, esposo de otra afectada, asegura no saber el origen de la meningitis, porque aún está en estudio la forma en la cual pudieron contraerla todas las mujeres atendidas el pasado domingo 19 de agosto en el Hospital Civil."Era una posibilidad de que fuera eso, pero no están al 100 por ciento seguros que esa sea la causa del tipo de enfermedad, que el virus pues que las atacó (...) hasta que tengan el resultado de los análisis que les realizaron un lapso de 72 horas, a partir del lunes", dijo.Las nueve mujeres que enfermaron tras ser operadas siguen hospitalizadas, sólo una de ellas se mantiene en terapia intensiva, el resto están conscientes y responden al tratamiento según sus propios maridos.

