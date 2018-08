Proponen que senadores ganen 40 mil pesos al mes

Juan Zepeda Hernández, senador electo por el PRD, propuso que la dieta de los legisladores de la Cámara Alta sea establecida en 40 mil pesos mensuales, de los cuales se deduzca el Impuesto Sobre la Renta (ISR), publicó El Universal."En alusión al diputado electo por Morena, Sergio Mayer, quien dijo que susueldo como legislador no le alcanzaba, Juan Zepeda refirió que a quien no le alcance una remuneración austera y que no dijo a los electores que iba al Congreso a ganar para mantener alto nivel de vida, "que pida licencia" y deje la oportunidad de servir a quien se registró como suplente", agregó el diario nacional en su plataforma digital."Si ya se dieron cuenta de que aquí no se van a enriquecer que se busquen otra chamba", dijo el ex candidato a la gubernatura del Estado de México.También puedes leer: Sueldo de diputado no me alcanza, dice Sergio MayerZepeda adelantó que propondrá a su grupo que la propuesta de Morena, de bajar "de 300 mil pesos de dieta a 90 mil", sea reducida aún más; a 40 mil pesos brutos.Explicó que si un mexicano en promedio gana 88 pesos diarios, una dieta de 90 mil pesos "es un exceso"."Que se agarren esos que dicen que no les alcanza. Propondré que un senador gane 40 mil pesos al mes, pues tenemos que ser congruentes con esta política de austeridad que pretenden implementar", declaró Zepeda, entrevistado por los periodistas luego de su registro.