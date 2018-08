Critica CNTE foros educativos de AMLO

Ciudad de México— Líderes de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) reprocharon que en los foros educativos que organiza el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no se contempla discutir la abrogación de la reforma educativa.Los dirigentes temen que la consulta nacional sobre asuntos educativos se haga para validar temas ya definidos por funcionarios de la próxima Administración."Leímos la convocatoria de los foros y esa convocatoria está muy general. No habla sobre la derogación de la reforma, habla sobre cómo mejorar la educación. Términos teóricos, pedagógicos, didácticos, de proyecto educativo, qué se hace en preescolar, qué ese hace en primaria y en secundaria", reprochó Enrique Enríquez, líder en la CDMX."Nos parece que no es por medio de la consulta como se va aplicar la derogación de la reforma. Si ustedes observan la convocatoria, va más en términos educativos, teórico, proyecto educativo".Explicó que según lo publicado, la Coordinadora analiza que son dos temas diferentes los que se deben tratar en los foros: la iniciativa para abrogar la reforma educativa y la consulta académica sobre la educación en el País."Hasta hoy, López Obrador, Moctezuma Barragán o Martí Batres no han mencionado que nosotros metimos una iniciativa y que la van a tomar en cuenta. La metimos en febrero del 2017 y hasta hoy no la han tomado en cuenta", sostuvo el dirigente.Afirmó que exigirán que de la Constitución se quiten términos como calidad, ingreso, promoción y permanencia.El dirigente analizó que con la derogación de la reforma no se quitaría el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) porque fue creado antes del 2013, cuando se promulgó la reforma educativa.Agregó que una de sus propuestas es cambiar las funciones del organismo para que se haga una evaluación integral al magisterio que incluya a maestros, alumnos, padres de familia, directivos, funcionarios, escuela, infraestructura, planes y programas, libros y la comunidad.La dirigencia de la Sección 9, 10 y 11 demandaron que a la ex lideresa Elba Esther Gordillo se le investigue sobre el asesinato del maestro Misael Núñez Acosta, que ocurrió el 30 de enero de 1981.Expusieron que el ex líder sindical Jongitud Barrios declaró el 25 de agosto de 2002 que Elba Esther Gordillo Morales fue la autora intelectual del crimen."El posicionamiento de la Coordinadora con respecto a Elba Esther es que rechazamos que salga y que se le aplique el debido proceso para que sea acusada del robo de las cuotas sindicales", expresó Enríquez.