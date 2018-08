Admite PGR falta de pruebas sobre Duarte

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República aceptó que no tenía datos de prueba suficientes para acusar a Javier Duarte por el delito de delincuencia organizada y por ello lo reclasificó por el de asociación delictuosa, el cual no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa.En un comunicado, la dependencia federal destacó que independientemente de que ahora no haya un delito que oficiosamente lo mantenga en la cárcel, el exgobernador de Veracruz continuará preso en el Reclusorio Norte porque tiene dictada la prisión preventiva justificada por el delito de lavado."Al valorar los datos de prueba con que cuenta, la PGR determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación sólidamente sustentada, para que el proceso culmine con una sentencia acorde a los preceptos de nuestra Constitución."Es importante destacar que el probable responsable seguirá su proceso en prisión, toda vez que la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", dijo la Procuraduría.Adicionalmente, la PGR recordó que contra el ex mandatario veracruzano existen otras acusaciones que integra la Fiscalía General de Veracruz.Esta es la segunda vez que la PGR retira la acusación de delincuencia organizada contra alguno de los imputados en el Caso Duarte, pues el 11 de abril de 2017 reconoció que no tenía elementos para llevar a juicio por ese delito a las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta.En el caso de estas mujeres, negociaron un procedimiento abreviado con la PGR donde la dependencia retiró la delincuencia organizada, pero ellas aceptaron su responsabilidad en el lavado de dinero, lo que también les trajo un beneficio en la reducción de la pena.Por ello, en la misma fecha fueron condenadas a 3 años con 4 meses de prisión y una multa 48 mil 644 pesos, derivado de haber lavado más de 223 millones de pesos en Consorcio Brades, una empresa facturera que fue utilizada para supuestamente desviar recursos de la administración de Duarte.Anoche, la Subprocuraduría de Delitos Federales presentó ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte la acusación formal contra Duarte por asociación delictuosa y lavado de dinero.En los próximos días, un juzgado de control fijará una fecha para celebrar una audiencia intermedia en la que será debatida la legalidad de los datos de prueba de la acusación penal y las pruebas de descargo de la defensa del imputado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.