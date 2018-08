Ciudad de México.- Lejos de ser un lujo, la eficiencia de un aeropuerto impacta directamente en las inversiones que se hacen en un país, aseguró el arquitecto Fernando Romero."Un aeropuerto no es un lujo. Es una infraestructura necesaria para potenciar el desarrollo económico, social y turístico de un país", dijo en entrevista el responsable arquitectónico del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).Un estudio publicado recientemente por la revista The Economist, ubica la funcionalidad aeroportuaria como una de las variables más importantes en la competitividad y atracción de inversiones."Ahí está el ejemplo de Hong Kong, diseñado por mi socio Norman Foster (socio en el diseño del NAIM), una terminal construida en el mar que se tradujo como un potencializador del desarrollo económico y turístico de la ciudad"."La infraestructura es una inversión en las nuevas generaciones"."Más de 400 ingenieros y arquitectos han trabajado cuatro años en el desarrollo del proyecto", señaló.El NAIM, detalló, iniciará con un movimiento de 50 millones de personas, y llegará a más de 90 millones pasajeros al año."A través de un proceso de ingeniería de valor, hicimos estudios del ciclo de vida de la terminal para revisar cada uno de los materiales utilizados, buscando máxima eficiencia, durabilidad, y sin grandes costos de mantenimiento, pero cumpliendo con los requerimientos de calidad necesarios", dijo Romero."La Terminal 2 es un recordatorio de que un aeropuerto no debe pensarse a una década sino a un siglo"."Con la participación de muchos ingenieros mexicanos, se diseñó la cimentación ya construida que es la misma que se usó en el Palacio de los Deportes (principio de compensación) en un subsuelo idéntico y se ha comportado de manera ejemplar", destacó."El Museo de Antropología es el mejor ejemplo que tenemos para reflexionar sobre el NAIM, no es lujoso, es digno de nuestro país, el cuarto más biodiverso y el séptimo más visitado en el mundo", indicó Romero."Un aeropuerto requiere de máxima funcionalidad, tiempos de conexión, de aduanas. Su eficiencia tiene impacto en las inversiones para un país"."En el NAIM logramos que una conexión internacional pueda realizarse en 45 minutos", explicó el experto en entrevista.Para la Ciudad de México, detalló Romero, el proyecto tiene la mayor capacidad de transformación urbana de las últimas décadas.

