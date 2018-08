Pide Dresser 'bullear' al Gobierno

Ciudad de México— La politóloga Denise Dresser convocó a la sociedad mexicana a ser participativa, crítica, desobediente y a "bullear" todos los días para que quien gobierne, sea quien sea, lo haga mejor.Al comentar su reciente libro titulado Manifiesto Mexicano, por invitación de México Unido Contra la Delincuencia, dijo que en medio de la oscuridad y los síntomas de descomposición en el país, los destellos de luz son los de una ciudadanía emergente, despierta y exigente."Es un llamado a ser sujetos desobedientes, a disentir y construir ante el poder, llámese como se llame, llámese en el pasado el PRI, Acción Nacional, el PRI-AN, llámese Morena, Andrés Manuel López Obrador, la cuarta transformación."Llámese como se llame, qué nos toca, bullear para que quien gobierne lo haga mejor, y cito a un clásico, Enrique Peña Nieto, quien nos dijo que la sociedad civil lo bulleaba, pues retomó esa frase y los conmino a bullear diario", planteó.La también escritora hizo referencia a una declaración del presidente que data de noviembre de 2017, cuando dijo que la sociedad civil hace "bullying" sobre el trabajo de las instituciones del Estado mexicano."El libro no es un llamado a la esperanza, al idealismo, a apostarle ahora a nuestro futuro, a otro líder providencial, como lo hicimos con Vicente Fox, (...) es un llamado a la remodelación institucional, a la rendición de cuentas, a los contrapesos y a la democracia, gobierne quien gobierne", expresó.Dresser, quien participa en colectivos como #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra, además llamó a los ciudadanos a pasar de la inacción a la lucha y a generar una "agenda de resistencia"."El enojo no implica abdicar a la responsabilidad de pensar cuáles son las mejores propuestas y las políticas públicas para encarar lo que nos aqueja, el enojo no puede ser un permiso para subcontratar la política de manera acrílica a un hombre, a un partido, a un movimiento, por más incorruptibles que nos digan que sean."Al contrario, el buen enojo es el que nos debe impulsar a ser ciudadanos de cuerpo entero, a exigir que quienes deban ser, puedan ser contrapesos, lo hagan, y quienes son esos, los periodistas vigilantes, los jueces, los Ministros de la Suprema Corte, todos aquellos con la responsabilidad de asumir el papel que les corresponde", apuntó.Para que la llamada cuarta transformación sea verdaderamente transformadora, abundó la académica en un hotel de Polanco, la sociedad debe convertirse en altavoz, contrapeso, vigía y vaso comunicante."Que asumiéramos en este sexenio habitar lugares incómodos porque nos va tocar la defensa diaria de la libertad y la tolerancia y la disidencia y el disenso, y eso va requerir valentía diaria, decisiones difíciles, acciones agotadoras, ir a la marcha, recolectar las firmas, escuchar al adversario, debatir con quien te desprecia."Cabildear en un Congreso repleto de personas que no saben todavía cómo representarte, pero espero que quienes vean este libro sepan que cuando eligen el camino confortable, alguien pierde, actúen o no, pero ambas opciones tienen consecuencias", agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.