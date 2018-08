Ciudad de México.- El robo de identidad está llegando a niveles altos, ya que cada día la delincuencia realiza aproximadamente mil hurtos de información mediante internet y sólo en el primer trimestre de 2018 efectuó 78 mil acciones de este tipo, informó MasterCard.En la presentación del estudio Security Survey Global, capítulo para México, realizado por MasterCard, Patricio Trejo, vicepresidente de solución de seguridad de la institución financiera, indicó que 78 por ciento de las quejas que recibieron los bancos en el primer trimestre de 2018 fueron por presunto fraude."Estamos llegando a altos índices de robo o usurpación de identidad. El riesgo es mucho más alto y no hay un mecanismo claro para resolverlo, ha sido un proceso de prueba y error", mencionó el directivo.En 2017, detalló, el 8 por ciento de los ingresos de los comercios electrónicos se utilizaron para pagar fraudes o proteger a los tarjetahabientes de este delito.El 60 por ciento de los fraudes de e-commerce se originó en dispositivos móviles, porque los usuarios no actualizan los sistemas con la frecuencia requerida y no instalan protectores como lo han hecho en computadoras fijas.Además, bajan juegos y aplicaciones que solicitan información, la cual está en riesgo de ser vendida para utilizarse en actividades criminales.Trejo expuso que la delincuencia se ha sofisticado y puede vender la información robada en criptomonedas.Por ello, el analista consideró que los organismos bilaterales deben responder con un marco internacional más apropiado a la evolución de los fraudes.En tanto, Bernardo González Rosas, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, detalló que México ocupa el lugar 10 por ciberataques, los cuales costaron 28 millones de pesos en 2016, monto que se incrementó 25 por ciento en 2017.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.