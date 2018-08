Ciudad de México— Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado electo por Morena, anunció la realización de una Convención Nacional Hacendaria, donde se discutirán los ajustes del gasto federalizado, a fin de evitar la asignación discrecional de miles de millones de pesos.A la convención, dijo, serán convocados diputados locales y federales y senadores, para discutir la forma en que se revisará la forma en que son distribuidos los recursos a Estados y Municipios.Se tiene que evitar el desvío y despilfarro de los recursos públicos, aseguró.Se revisará, detalló, la forma de distribución del Ramo 23 que maneja la Secretaría de Hacienda y que es designado en forma discrecional, mediante convenios con Gobernadores y Alcaldes.En su opinión, este Ramo debe desaparecer y el dinero debe etiquetarse directamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con el fin de que los recursos se destinen a proyectos de inversión como carreteras."El Ramo 23 ha sido fuente de corrupción y enriquecimiento, vamos a revisarlo", expuso el futuro legislador.Ramírez Cuéllar dijo que el Ramo 33, con el que las entidades reciben aportaciones, también será revisado, pues varios fondos deben cancelarse, como el que se entrega para programas de seguridad.Habrá modificaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación, afirmó, para evitar el dispendio de los recursos públicos entregados a los estados.Cuestionado sobre si el dinero será etiquetado para la supervisión de los delegados especiales que nombrará el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respondió que será uno de los asuntos que se tendrán que revisar.También explicó que se revisarán los fideicomisos, porque éstos han servido para ocultar recursos federales que no se gastan y tampoco son devueltos a la Federación.Se trata, dijo, de 800 mil millones de pesos que están guardados en los fideicomisos que podrían estar disponibles para el gasto federal.Ya no habrá protestasAlfonso Ramírez Cuéllar avisoró que ya no habrá protestas en la Cámara de Diputados como aquella en la que irrumpieron a caballo diversos dirigentes campesinos en diciembre de 2002 y que a él encabezó."Había un Gobierno corrompido, a espadas de los ciudadanos. Ahora habrá un presidente que hará justicia", dijo.

