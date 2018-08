'Absuelve' PRD a ex edil acusado por lavado de dinero

Ciudad de México.- El dirigente nacional del PRD, Manuel Granados, absolvió a Ricardo Gallardo Cardona -ex alcalde del municipio Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí- envuelto en señalamientos de lavado de dinero y nombrado jefe de la nueva diputación federal."Quiero dejar muy claro que desde hace tres o cuatro meses, como dirigente nacional, personalmente me hice de los autos del juicio correspondiente y quedó absuelto: no hay ninguna situación jurídica que esté pendiente ni mucho menos que haya responsabilizado al diputado Gallardo en una acción que fue infundada", alegó Granados.El dirigente del Sol Azteca compareció a lado de Gallardo en un desayuno con la prensa y recordó que las autoridades federales ya "determinaron que no había ningún procedimiento" abierto al ex alcalde."Y, por tanto, no hay, jurídicamente, ningún indicio ni ninguna responsabilidad. Tan es así que el pueblo de San Luis Potosí lo eligió como diputado federal y como el más votado del país", presumió.En esa tesitura, Granados afirmó que lo de su correligionario obedece a un esquema de "golpeteo político que se da en las campañas electorales".Gallardo Cardona hizo alusión, a pregunta expresa, de la fotografía en la que aparece portando armas de grueso calibre. Según acotó, esa imagen tiene que ver con el día en que acudió a entregar un arma a un programa gubernamental "en un campo de la Secretaría de la Defensa Nacional y con una patrulla municipal atrás".El próximo coordinador adelantó que la bancada "no será una fracción de ocurrencias".Cardona liderará la fracción en el primer año de la Legislatura.Verónica Juárez, de la corriente ADN, estará a cargo en el segundo año; y Héctor Serrano, de Vanguardia Democrática, en el tercero.

