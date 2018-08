Ciudad de México.- Aunque está interesado en cumplir con su compromiso, Synergy Group no concretará la inversión de 100 millones de dólares que prometió a Aeromar hasta que no se llegue a un acuerdo con los trabajadores de la aerolínea, aseguró el presidente de ese grupo, Germán Efromovich.Dijo que para invertir se debe avanzar en varias etapas, una de las más importantes es la negociación de los contratos laborales, ya que de ello depende la posibilidad de sobrevivir en el mercado mexicano a mediano y largo plazos."Cuando se habla aquí de contratos, nosotros no buscamos ninguna ventaja, buscamos isonomía, igualdad para competir; queremos tener acceso a las mismas condiciones que tendrían nuestros competidores en México", dijo vía comunicado.De no llegar a un acuerdo, también se llevará gradualmente la flota de nueve aviones que Avianca, de la que es dueño, le arrendó a Aeromar, cada una con un valor de 25 millones de dólares, más los costos de capital humano.Enfatizó que Aeromar necesita financiamiento, reorganización y ser saneada para volverla altamente competitiva.El también fundador del conglomerado industrial precisó que la inversión se pretende realizar en Aeromar a través de Avianca Holdings, empresa pública listada en la Bolsa de Valores, subsidiaria de Synergy Efromovich.De hecho, hoy por la tarde, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) celebrará una Asamblea General Extraordinaria para informar sobre el estado que guarda el contrato colectivo de trabajo con Aeromar y se informará sobre la petición de la aerolínea de reducir 23 plazas de su planta actual.

