Asume Ruiz Massieu presidencia del PRI

Ciudad de México— Tras tomar protesta como dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu llamó a sus correligionarios a dejar atrás al partido presidencialista del siglo pasado y convertirse en una fuerza política horizontal y democrática.La priista, quien fue ratificada por el Consejo Político Nacional del tricolor, aseguró que sabrán ser una oposición responsable.“A punto de cumplir 90 años, el PRI se encuentra ante un cruce de caminos; estamos en una transición entre el partido presidencialista y vertical del siglo 20, cuyas inercias aún no terminan de agotarse, y el partido democrático y horizontal del siglo 21”, señaló.La excanciller aseguró que ante este escenario, los priistas tienen una sola alternativa: democratizarse.“Tengo la convicción de que ante este nuevo escenario, los priistas solamente tenemos una alternativa: tomar acciones concretas en lo interno, asumir una cultura de la democracia que ponga a la militancia en el centro del partido; dejemos de obsesionarnos con la unanimidad y aceptemos las diferencias como algo natural.“Seamos un partido que no privilegie la capacidad técnica sobre la sensibilidad social, que recupere la gestión como una vocación permanente, no sólo como un instrumento electoral de coyuntura, volvamos a ser un partido de causas, no de cuotas”, demandó.Ante gobernadores y dirigentes de sectores, Ruiz Massieu reconoció que dirigirá al partido en uno de sus momentos más difíciles. No obstante, aseguró que no tiene miedo de ser oposición.“Gracias al PRI fui legisladora, aprendí lo que es defender al partido y representar nuestras causas desde la oposición, es una realidad que conozco, porque la he vivido y no tengo miedo”, aseguró.El PRI, agregó, será una oposición responsable, que apoyará los proyectos que convengan al país sin importar de dónde vengan, pero que rechazará aquellos que pongan en riesgo la estabilidad.