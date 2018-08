Sueldo de diputado no me alcanza, dice Sergio Mayer

El diputado federal electo por Morena, Sergio Mayer, declaró que el sueldo de legislador no le alcanza para el tipo de vida al que está acostumbrado, por lo que continuará con su desempeño como actor, solamente en periodos de receso pues, dice, tiene un compromiso con la ciudadanía de dedicarse entero a sus tareas legislativas.“No es mi idea estar trabajando en otra cosa, evidentemente tengo que buscar otro tipo de ingresos porque tengo familia, y si fuera de los periodos tengo la oportunidad de hacerlo, lo haré, pero mi compromiso hoy en día es con México”, dijo.En entrevista, luego de concluir su credencialización como diputado federal, Mayer sostuvo que está de acuerdo con la austeridad republicana y el recorte de privilegios, pero, no con la reducción en el número de asesores, publicó El Universal.“Me parece perfecto, es un tema en el que todos estamos de acuerdo, quizás haya temas que vamos a tener que discutir ya como dentro del Congreso y dentro de nuestro grupo parlamentario, porque una cosa es la austeridad republicana y otra cosa es que te quedes sin ningún apoyo, y lo digo por los asesores”, puntualizó.Añadió que él no legislará solamente en favor del gremio artístico, aunque reconoció que tiene ciertos compromisos con sus compañeros actores y que incluso se reunió con ellos.“Yo no represento a mi gremio, represento al distrito que votó por mí, me avalan más de ciento y tantos mil votos, y tengo un gran compromiso con ese distrito que me da la oportunidad de representar a millones de mexicanos”, anotó.

