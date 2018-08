Ciudad de México— Las instrucciones fueron cumplidas en el Senado y ya es prácticamente oficial que los nuevos senadores de la República no tendrán los seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada, de vida y de salud que gozaron sus antecesores; por eso, esos servicios no les serán presentados durante su credencialización, que inició ayer.El secretario general de Servicios Administrativos del Senado, Roberto Figueroa, informó que la medida se aplicará a partir del 1 de septiembre, una vez que la Jucopo, que encabezará Ricardo Monreal, y la Mesa Directiva formalicen el acuerdo.“El grupo parlamentario de Morena ya ha anunciado un recorte importante. Sí hay algunas cosas, en las prestaciones generales del Senado de la República, no solamente de senadores, sino también de funcionarios, habrá un recorte sustancial, que viene desde 30% hasta 50% en diferentes áreas y la anulación de algunas prestaciones, es el caso de los seguros médicos; esa es una anulación y está propuesto por el grupo parlamentario y qué va a pasar, se tiene que oficializar a partir del 1 de septiembre, no lo podemos hacer en esta fecha”, dijo el funcionario del Senado.Como ya lo informó Excélsior, el total bruto de una dieta de senador es de 236 mil 67.11 pesos mensuales, porque incluye 171 mil 443 pesos de la dieta bruta, más 20 mil 497.13 pesos de la gratificación de fin de año calculada mensualmente; dos mil 12.63 pesos de cuotas al ISSSTE; mil nueve de cuotas al Fovissste; 19 mil 436.85 pesos de los cuatro seguros que tienen; 403.71 pesos del SAR; 640.95 pesos de Cesantía en edad avanzada y 622.65 pesos de ahorro solidario.La dieta bruta, sin incluir los seguros privados de los que se pagan mensualmente 30 mil 436 pesos ni la gratificación de fin de año, de 20 mil 497.13 pesos, paga 51 mil 695.13 pesos de ISR, menos los dos mil 234.44 pesos que se pagan al ISSSTE, lo que lleva a que la dieta neta mensual sea de 117 mil 524.23 pesos.

