Buscan mejorar prueba pericial

Ciudad de México.- Una prueba pericial manejada con estándares de calidad y procedimientos reconocidos es pieza fundamental en las investigaciones criminales y facilita su defensa en los tribunales, consideró el especialista estadounidense Mark Mogle.El experto de la International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) señaló que, como parte de la Iniciativa Mérida, se realiza un esfuerzo para ayudar a que más laboratorios forenses mexicanos se acrediten bajo normas de calidad."El mecanismo de acreditación que estamos implementando no trata de poner en duda el trabajo del científico forense, sino de preparar a este científico para que presente su trabajo en el juicio, de manera que si trabaja de acuerdo con los procedimientos y, si siguen todos éstos, sea más fácil que se presenten en el tribunal", explicó.Actualmente, 37 laboratorios de ocho procuradurías y fiscalías del país han sido acreditados y otros 17 están en proceso de obtener su certificación.Mogle, quien es bioquímico por la Universidad de Pennsylvania y cuenta con 27 años de experiencia como científico forense, sostuvo que los procedimientos garantizan que tanto la recopilación como el tratamiento de las evidencias se hagan bajo parámetros de certeza y legalidad."Acreditarse con el ISO del Consejo Nacional de Acreditación proporciona las bases para un modelo de mejora continua. No sólo pide que se haga el trabajo con las mejores prácticas consistentes en el presente, sino se requiere que las personas sean productivas y continuamente estén mejorando su desempeño", dijo.Entrevistado en el marco del II Simposio Internacional de Ciencias Forenses, Mogle consideró que uno de los aspectos en los que incide la acreditación es en generar una cultura de la calidad."A partir de mi experiencia en Estados Unidos le puedo decir que algunos expertos no estaban acostumbrados a recibir retos, a que se les retara, a que se les hicieran preguntas, porque ellos pensaban que habían trabajado muy bien y no necesitaban la supervisión, pero hay un cambio de mentalidad", comentó.Una de las piezas fundamentales de la investigación forense, destacó, es la preservación de la escena del crimen, por lo que los peritos y los agentes del Ministerio Público deben trabajar en equipo con la Policía para evitar la contaminación de las evidencias."La clave más importante es el trabajo en equipo y un esfuerzo coordinado de la unidad de la escena del crimen porque nosotros decimos que la calidad empieza en la escena del crimen, si hay dudas de la forma cómo se recaba la información en la escena del crimen o si ésta está contaminada, esto no se puede arreglar en el laboratorio."Así que trabajar con las unidades de la escena del crimen, los laboratorios y los investigadores para asegurarse que todos trabajen en equipo y trabajen hacia la misma meta", señaló.A pesar de que la tendencia de los laboratorios forenses es a la especialización, al final, consideró, todo el trabajo tiene que realizarse en equipo, pues el éxito de la investigación sólo se puede conseguir con un esfuerzo coordinado.

