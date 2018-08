Ciudad de México.- En cinco años, la autoridad sólo ha cerrado 29 investigaciones de 340 accidentes aéreos ocurridos en el país.De 2013 a 2017 se registraron esos siniestros en los que murieron 205 personas, pero hasta ahora no hay un informe final de la mayoría, según información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).A esos accidentes tendrán que sumarse 33 ocurridos de enero a julio de este año.Las investigaciones están rezagadas, ya que a la dirección, que está a cargo de ellas, le faltan recursos humanos para poder hacerlo y una mayor coordinación, reconoció Luis Gerardo Fonseca, director general del organismo.Explicó que las indagatorias, que tienen como objetivo determinar la causas que provocaron los accidentes y establecer recomendaciones para evitar siniestros futuros, sí están en marcha, pero no se han cerrado."Como que se descuida la parte ya formal de cerrar, de firmar el documento, de publicarlo y hacer todo el protocolo final (...) no se pone suficiente énfasis en eso."Ahí sí es donde te pega que finalmente tienes que tener recursos y a qué le das prioridad, ya salió un nuevo accidente, 'entonces paren lo que están haciendo y váyanse para allá'", señaló.Sin embargo, Fonseca aseguró que en la DGAC ya trabajan en un programa con el que buscarán concluir cuanto antes al menos las indagatorias de siniestros de aviones de servicio regular y no regular de pasajeros, debido a que ya están en marcha.Después seguirían las de aviones privados, helicópteros y otros, comentó.La recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es que la investigación de un accidente aéreo se concluya en 12 meses.En Estados Unidos, el tiempo para concluirla es de un año a dos, comentó al respecto Christopher O'Neil, jefe de Relaciones con Medios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).Fonseca reconoció que desde su punto de vista no debería durar más de ese tiempo.En tanto, Santiago López, vicepresidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, enfatizó que esto evidencia que a la comisión investigadora de la DGAC le faltan recursos económicos, humanos y materiales para ser más eficientes en sus indagatorias."Es muy importante hacer constar que la comisión de investigación de la DGAC trabaja todos los días del año por la cantidad de carga laboral que tiene, pero se necesitan más recursos", dijo.Pese a esto, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, comentó que en la actual Administración se concluirá la investigación del accidente ocurrido en Durango, el 31 de julio pasado.

