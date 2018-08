Reprueban política migratoria de EPN

La política migratoria del sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido de indolencia, es decir, que no le importa el dolor de los que sufren, afirmó la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem).Conformada por 23 albergues, comedores y organizaciones civiles ubicadas en 13 Estados de la República, la Redodem presentó su quinto informe anual, en esta ocasión referente a datos de 2017, año en el que atendieron a 28 mil 288 personas migrantes, de ellas 2 mil 118 mujeres y 69 transexuales.El 69 por ciento provino de Honduras, el 10.32 de El Salvador y el 9.96 de Guatemala, mientras que el 8.26 por ciento de los atendidos en la red de albergues y comedores eran mexicanos.Más de la mitad del total de migrantes tenía entre 18 y 30 años, en tanto que 2 mil 724 de ellos fueron víctimas de un delito, principalmente robos y extorsión, sobre todo en Veracruz, Chiapas y Oaxaca.Uno de cada cuatro delitos, según el reporte, fue cometido por alguna autoridad estatal.Al respecto, Arturo González, director de la Red Servicio Jesuita a Migrantes y Servicio Jesuita a Refugiados, tachó de indolente al actual Gobierno federal."Se ha ganado a pulso este título de Estado indolente, por su gran indiferencia e incapacidad para dolerse del que sufre y llega como migrante a tocar las puertas de su territorio, es más, el Estado ha causado dolor y sufrimiento", dijo."Lo podemos afirmar ahora, toda esta política migratoria es para cuidar las fronteras, por presión de Estados Unidos, hablamos de una política centrada en la seguridad de las fronteras de Estados Unidos y México que tiene de fondo el desprecio, la discriminación, la criminalidad y la persecución de personas de países pobres".Cambian decisión de quedarse en MéxicoEl informe de la Redodem revela que los migrantes, conforme más avanzan hacia el norte va aumentando su intención de quedarse en México.Así, por ejemplo, en la región sur del País, es decir en Chiapas, Veracruz y Oaxaca, el 28 por ciento de los migrantes planteaba quedarse a vivir en México, mientras que en la región de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis, el porcentaje se elevó a más del 50 por ciento.Jorge Pérez Cobos, de la casa del migrante "Uno De Siete Migrando", de Chihuahua, explicó que el norte del País es atractivo para los migrantes por la oportunidad laboral, además de que muchos no logran cruzar a Estados Unidos."Y también (es atractivo) por la diferencia en la aplicación de la política migratoria, no hay tantos retenes migratorios como en el sur", comentó.Esto genera que los principales agresores ya no sea el crimen organizado o las autoridades, sino empleadores que abusan laboralmente de ellos."Hemos tenido patrones que no les quieren pagar y simplemente dicen: si tú dices algo, yo voy a decir que me robaste tan herramienta y vas para fura del País", explicó.Los menores de edad que más viajan solos son las niñas.Según la Redodem, de los niños, niñas y adolescentes que atendieron, el 46 por ciento viajaba no acompañado, aunque la proporción se eleva al 72 por ciento en el caso de las niñas.Sin embargo, Magdalena Silva, fundadora de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Indígena e Inmigrante (Cafemin), consideró que es un mito que viajen solos, pues dijo que muchos son llevados por "coyotes" que pagan sus familiares de Estados Unidos."Lo que se está pagando actualmente a un 'coyote' son entre 8 mil y 12 mil dólares, para trasladar a un niño", dijo."Dices los 'coyotes' que las cuotas suben porque tienen que pagarle a los agentes del Instituto Nacional de Migración, a la Policía, al crimen organizado, para que los sigan dejar avanzando, pero cuando se les acaba el dinero los dejan a sus suerte".Silva criticó que aunque la Cafemin trabaja con las autoridades migratorias para que los menores no estén en centros de detención migratoria, muchos de los niños ya llegan con órdenes de deportación.La Redodem encontró que la implementación del Plan Frontera Sur ha impactado en el cambio de rutas migratorias.Elizabeth Rangel, directora del Albergue Decanal Guadalupano en Tierra Blanca, Veracruz, explicó que muchos migrantes han dejado la ruta del tren conocido "La Bestia" para realizar trayectos a pie.Así, ubicó dos rutas principales, una que sigue el Soconusco, por la frontera de Chiapas y Guatemala para llegar a Oaxaca, mientras que otra cruza Tabasco hacia Veracruz.