Morena busca reasignar 500 mil mdp a programas de AMLO

Ciudad de México– El diputado federal electo y aspirante a coordinador la bancada mayoritaria de la Cámara de Diputados para la 64 Legislatura, Alfonso Ramírez Cuéllar, adelantó que sin violentar el pacto federal, ni atentar contra la soberanía y autonomía de los estados y municipios se busca constituir una bolsa de 500 mil millones de pesos que sea soporte de nuevos programas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, escribe El Universal.Informó que en la revisión del gasto federalizado no se les van a quitar recursos a estados y municipios, sino se busca "reconcentrarlos" y para que de manera centralizada y desde la Cámara de diputados se les doten de recursos a cada entidad y localidad a través de obras de infraestructura y seguridad, entre otros."No se les va a quitar a las entidades federativas, pero sí se va a reconcentrar y va a servir para que de manera centralizada la Cámara de Diputados lo dirija al beneficio de programas de desarrollo de las regiones a los programas de desarrollo social de las entidades a programas y proyectos de infraestructura de los municipios, es decir, no se les va a dejar de pagar a los maestros, ni tampoco a los médicos, va a llegar con obra, con infraestructura, va a llegar con seguridad pública, con escuelas, va a llegar con calles y caminos pavimentados", dijo.En conferencia al acudir a registrarse como diputado federal, Ramírez Cuéllar explicó que casi la totalidad de los actuales fideicomisos podrían desaparecer y se van a revisar todos y afirmó que hay una bolsa de 800 mil millones de pesos que se destina a estos rubros.Además informó que del gasto federalizado, es decir, los recursos que el gobierno Federal compromete a los estados, hay 250 mil millones que quieren "rescatar"."No se quedará ningún fideicomiso sin revisar, vamos a revisar la totalidad de los fideicomisos, hay casi 800 mil millones de pesos escondidos en los fideicomisos, algunos son legales, pero muchos otros son opacos y esta opacidad está generando mucho dispendio, mucha corrupción y vamos a revisar el gasto federalizado, ahí queremos rescatar casi 250 mil millones de pesos. Se va a terminar este federalismo fiscal atrofiado, lleno de clientelas, con convenios y subsidios a modo, con una complicidad", explicó el también líder de El Barzón.Adelantó que sin violentar el pacto federal, ni atentar contra la soberanía y autonomía de los estados y municipios van a revisar el gasto federalizado para poder constituir una bolsa de 500 mil millones de pesos que sea soporte de nuevos proyectos y programas de la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.Ramo 23Dijo que buscará "desaparecer" el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación porque no tienen ningún control y de ahí se dan "transferencias a modo" en función de las simpatías políticas.

