Dejarán mariguana médica en Constitución

Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia dejará sin cambios el derecho humano al uso médico de la mariguana, previsto en la Constitución de la Ciudad de México.Al menos 5 de los 11 ministros adelantaron hoy que no votarán por invalidar el artículo 9, apartado D, numeral 7 de la Constitución local, impugnado por la PGR por invadir la competencia exclusiva de la Federación para regular los estupefacientes.El debate seguirá el jueves, pero a estas alturas, no habría los ocho votos necesarios para la invalidez, por la cual sólo se ha expresado el ministro Fernando Franco.Por segundo día consecutivo, el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, asistió a la Corte a presenciar dos horas de sesión pública, de las que se esperan muchas más, para despachar decenas de temas que son motivo de acciones contra la Constitución local.Según el proyecto del ministro Javier Láynez, y las intervenciones de varios de sus colegas, la referencia a la mariguana en la norma local es inocua, pues quedó sujeta a que la Ley General de Salud permita el uso médico de esta droga, como sucede desde junio de 2017."Esta es una materia federal, lo que diga la Constitución de la Ciudad de México es irrelevante", dijo el ministro Eduardo Medina Mora. "La norma es impertinente, o innecesaria, pero no necesariamente inconstitucional"."A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica, americana o mariguana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable", dice el artículo 9 de la Constitución local."La Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o mariguana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos", dice la LGS tras la reforma de 2017.Medina Mora enfatizó que la LGS solo permite el uso terapéutico de los derivados farmacológicos, es decir, de los psicoactivos, pero no de la hierba en las presentaciones en que se consume con fines lúdicos, por lo que ambas normas no coinciden del todo.El Ministro Alfredo Gutiérrez buscó aprovechar el debate para legalizar el consumo recreativo del narcótico en la capital, al proponer anular solo las palabras "médico y terapéutico", dejando vigente un derecho al uso generalizado de la mariguana. Nadie más apoyó su idea.Gutiérrez recordó que la Primera Sala de la Corte ha declarado inconstitucional, en tres amparos, la prohibición para el consumo de mariguana, previsto en varios artículos de la LGS, con el argumento de que se viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad.Margarita Luna replicó que la Constitución local menciona la mariguana en el capítulo sobre derecho a la salud, no sobre libre desarrollo de la personalidad, mientras que Arturo Zaldívar afirmó que el Constituyente local no estaba obligado a normar el uso lúdico, lo que no quiere decir que lo hubiera reprobado al no mencionarlo.Previo al tema de la mariguana, el Pleno confirmó por unanimidad que la Constitución local sí puede ampliar, reconocer o desarrollar derechos humanos, siempre y cuando no modifique los previsto en la Carta Magna federal y los tratados internacionales.Todos los ministros rechazaron aspectos del proyecto de Láynez sobre este punto, que fue el primero del debate, y en el cual se declararon infundados cuatro argumentos de PGR sobre la falta de competencia del Constituyente capitalino para legislar derechos humanos.Las ideas que prevalecieron fueron que el artículo 122 de la Constitución federal, reformado en 2016, expresamente facultó a la Constitución local para normar derechos humanos, y que su regulación no es facultad exclusiva de la Federación.Pasarán varios meses para que se conozca la versión final de la sentencia con las razones de la mayoría de Ministros, pero José Ramón Cossío alertó que falta claridad metodológica para las discusiones pendientes.Alberto Pérez Dayán pidió invalidar una parte del artículo 4 de la Constitución local, porque pretende reconocer también derechos humanos previstos en "normas locales" de la capital, es decir, en leyes secundarias distintas de la Constitución. Este tema no fue discutido hoy.