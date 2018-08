Depende de maestros regreso de Elba: abogado

La posibilidad de que Elba Esther Gordillo Morales regrese para tomar nuevamente el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), depende absolutamente de los docentes, explicó el abogado laboral, Hugo Ítalo Morales Saldaña.El especialista resaltó que la única posibilidad que existe es que los agremiados de la base trabajadora pidan cancelar los acuerdos del congreso celebrado en febrero de este año, para elegir nueva dirigencia."Si una mayoría de trabajadores pide un cambio, aunque esté la vigencia de la mesa directiva del sindicato, cuando ya no estén contentos con una persona la pueden cambiar"."Ahorita tenemos un presidente y un secretario general electos por una mayoría, si la base del sindicato, en una mayoría, decide un cambio puede hacerse, eso se decide por la base de los trabajadores, no por el simple hecho de que ella haya regresado”, explicó.Morales Saldaña, miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de Derecho Procesal del Trabajo, indicó que al recuperar su libertad, la maestra Gordillo Morales recupera también sus derechos políticos, pero no así el control de la agrupación sindical.La maestra fue detenida el 26 de febrero de 2013 para enfrentar un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, por lo que perdió sus derechos sobre el control del SNTE.El pasado 7 de agosto un tribunal federal ordenó su absoluta libertad al considerar que la Procuraduría General de la República (PGR) no aportó los elementos suficientes de prueba.Dos días después de su captura, la organización de los maestros convocó a un congreso extraordinario, de donde surgió Juan Díaz de la Torre como nuevo presidente del Consejo General Sindical del SNTE.El 18 de febrero del presente año, ya en un congreso ordinario, se ratificó a Díaz de la Torre en el cargo, y a Alonso Cepeda Sañas como secretario general del sindicato, con una votación de 3 mil 689 sufragios a favor y 39 nulos, por un periodo de seis años."La posición del maestro Juan Díaz es perfectamente legal y debe conservar su puesto durante todo el tiempo que lo haya electo la mayoría, pero la mayoría puede también tomar una decisión diferente."Esto es una decisión de los trabajadores, y como es un sindicato de un millón 500 mil trabajadores aquí la votación sería de tener la votación de más de 750 mil a favor o en contra”, explicó Morales Saldaña.Entre los trabajadores del SNTE comenzó a circular una tarjeta con la explicación de los resolutivos del congreso del febrero pasado, y las impugnaciones al triunfo de Díaz de la Torre."En el mes de febrero de 2018 se emprendieron 33 demandas de amparo pidiendo al mismo número de jueces federales la nulidad de la elección del maestro Juan Díaz de la Torre, como presidente del Consejo General Sindical del SNTE y la nulidad de todos los actos derivados de su mandato estatutario."Al respecto, en los 33 juicios, el Poder Judicial de la Federación resolvió que era improcedentes las demandas y que era válido su nombramiento y todos los actos jurídicos realizados por nuestro presidente”, se explica en la tarjeta.El documento justifica la permanencia de Diaz de la Torre al frente del SNTE y descarta cualquier intento de la maestra Gordillo Morales por retomar el control del mismo.

