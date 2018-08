Estoy a favor de liberar drogas: Durazo

Ciudad de México— Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad del próximo Gobierno federal, se pronunció a favor de la "liberalización" de las drogas para uso lúdico y médico.Entrevistado en el marco del Foro Temático de Pacificación que se realizó en Morelos, aclaró que si bien esa es su posición personal, no la propone durante el desarrollo de las mesas."Nosotros no proponemos absolutamente nada en las mesas porque no queremos desviar el posicionamiento de quienes están ahí, no hay posición, no en las mesas. Si me preguntan fuera de la mesa, yo les voy a dar mi opinión con mucho gusto, fuera de la mesa", enfatizó."Yo soy un liberal y creo en la libertad y creo que debemos de dejarle a cada una de las personas la libertad de consumir o no, estoy a favor de una liberalización de las drogas para el consumo lúdico y para el consumo médico, esto no lo voy a decir allá".El foro, que se realizó a puerta cerrada y cuya temática central fue la política de drogas, se realizó en el Instituto Nacional de Salud Pública de Morelos, ubicado en la capital Cuernavaca.Participaron 50 expertos nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.Durazo señaló que si bien recogen sugerencias y opiniones sobre qué debe hacer el próximo Gobierno con el tema, la última palabra sobre la regulación de las drogas la tiene el Congreso de la Unión."Finalmente cualquier posición respecto a este tema es del Congreso, es un asunto legal, de legalidad, tendría que presentarse una iniciativa de ley, pasar por la Cámara de Diputados, pasar por el Senado, etcétera", señaló.Cuestionado sobre la viabilidad de implementar el Mando Único, Durazo dijo que para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no será una prioridad ese modelo policial.Subrayó que el Mando Único invade las atribuciones de los presidentes municipales en materia de seguridad."Sin embargo, también si eventualmente los alcaldes estuvieran, fuesen anuentes a una propuesta de esta naturaleza, pues estaría ya en su ámbito de responsabilidad decidirlo."Para nosotros el problema de la inseguridad no es un problema de quien manda, es un problema de calidad de las Policías", enfatizó.A finales de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer las Policías Municipales e instaurar el Mando Único.De acuerdo con la propuesta, los Ayuntamientos sólo se quedarían con una guardia administrativa, no armada, para atender las faltas cívicas."Si el mando se unifica, pero no se modifica la calidad, la capacitación y la preparación no se eleva en los policías, el resultado será obviamente la misma inseguridad."Tenemos que poner énfasis primero en el combate a la corrupción, el problema del País en materia de inseguridad, voy a decir una barbaridad, el problema es el crimen uniformado, el problema es la corrupción", expresó.