Los diputados electos de Morena Dolores Padierna y Mario Delgado, quienes aspiran a coordinar la bancada en la próxima Legislatura, sostuvieron una reunión por separado con Rocío Nahle, jefa del grupo parlamentario saliente.Ambos se encuentran en pleno proceso de reunir apoyos de las huestes morenistas, si la dirigencia determina que la coordinación legislativa se decida por el voto de los diputados.Delgado informó que se ha reunido con legisladores de al menos 16 estados en las últimas dos semanas; Padierna, a su vez, dijo que entre lunes y martes sostuvo entrevistas con al menos 100 de ellos.Padierna y Delgado fueron citados en la oficina de Nahle, pero ella se retrasó, por lo que ambos coincidieron en la sede del grupo parlamentario.Delgado decidió salirse de la oficina, incómodo, porque, según dijo, Padierna no tenía cita."¡La señora llegó y se metió!", se quejó Delgado.Padierna llegó al recinto legislativo desde temprano, a fin de presentarse con los morenistas que acudieron a recoger su acreditación como diputados.Al salir de su encuentro con Nahle, de alrededor de una hora, Padierna fue a una comida con otros cinco diputados de San Luis Potosí.La ex perredista destacó la imparcialidad con la que se ha conducido la próxima Secretaria de Energía en el proceso de selección.Después de Padierna, Delgado tuvo una encerrona con Nahle que duró casi hora y media.El ex Secretario de Finanzas de la Ciudad de México estimó que el 28 de agosto podría llevarse a cabo la selección de coordinador, procedimiento que dirige la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.Alfonso Ramírez Cuéllar, otro de los aspirantes a coordinar al grupo, también acudió esta mañana a San Lázaro a entrevistarse con sus homólogos.Durante una conferencia, Ramírez Cuéllar confió en que sus compañeros de bancada se inclinarán por un perfil "de izquierda", en alusión a su persona.

