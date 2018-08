Ciudad de México– Frente a Enrique Peña Nieto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que a Elba Esther Gordillo se le debe repetar su derecho de participación y reiteró que cancelará la Reforma Educativa.Luego de reunirse junto con sus colaboradores en Palacio Nacional, Peña y Obrador dieron inicio formal al proceso de transición en el Gobierno federal.En un mensaje en el patio de honor, Peña calificó el encuentro de inédito, ya que en el pasado reciente no había ocurrido que estuvieran definidos quiénes serán los próximos titulares de las dependencias de la administración pública federal.El jefe del Ejecutivo destacó la apertura, disposición e interés de López Obrador en este proceso, y aseguró que su Gobierno será respetuoso de las decisiones que se tomen.López Obrador destacó que se trata de una transición institucional porque emana de un proceso electoral democrático, en el que se ve el mandato del pueblo.“Es una transición respetuosa, que se está dando en cooperación con apoyo del gabinete actual para que contemos con tiempo suficiente, con la información que se requiere”, dijo.Sin embargo, instantes después, AMLO reiteró que “en tiempo y forma” presentarán las iniciativas para cancelar la Reforma Educativa, misma que será sustituida por otra que va a tomar en consideración el punto de vista de maestros y padres de familia.“Vamos a presentar las iniciativas para cancelar la reforma educativa y dar a conocer un plan distinto, un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias, pero se va a cancelar la actual reforma educativa”, comentó el presidente electo en rueda de prensa junto al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.López Obrador destacó que mientras esto sucede, acatarán lo que está establecido y se respetará el mandato constitucional del presidente Peña Nieto.El presidente electo Andrés Manuel López Obrador destacó que la maestra Elba Esther Gordillo no trabajará en el próximo Gobierno y dejó claro que nadie va a estar al margen de la ley.“Como ciudadana, en uso de sus facultades, va a ejercer sus derechos, se van a reconocer sus derechos, pero nadie va a estar al margen de la ley, al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”, comentó López Obrador.Destacó que si la exlideresa del SNTE es declarada inocente se tiene que “respetar su derecho de participación”.“Nosotros vamos a refrendar los compromisos que hicimos en campaña, uno, el de no intervenir en los asuntos internos de los sindicados y el otro compromiso, el de procurar que haya democracia sindical; queremos democracia para el país, queremos democracia en la escuela, la familia, en los sindicatos; democracia como forma de vida, por eso en los asuntos sindicales vamos a promover que se respete la voluntad de los trabajadores, que las elecciones sean libres, limpias, que se practique en la decisión que deban de tomar los sindicatos, el voto secreto y que se respete la voluntad de los trabajadores”, comentó.

