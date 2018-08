Llama AMLO a Morena a cuidar el triunfo electoral

Ciudad de México— Al participar en el Quinto Congreso Nacional Extraordinario de Morena, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, convocó a la cúpula del partido a cuidar el triunfo electoral del pasado 1 de julio.El político tabasqueño advirtió a consejeros del partido, legisladores electos y funcionarios designados a que no se dejen seducir por la ambición y no terminen por destruir el proyecto político en curso.“Para que no haya influyentismo, corrupción, sectarismo, ninguna de estas lacras de la política, se requieren los ideales. Gente que esté dispuesta a heredar pobreza a sus hijos, pero no deshonra”, sostuvo.“No queremos la politiquería, llegar por llegar, no es encaramarnos en los cargos públicos sin un ideal, sin un principio. Que el pragmatismo no arrase y que, sin ideas ni principios, se destruya nuestra organización”.López Obrador subió al templete en el Deportivo Reynosa de la Delegación Azcapotzal entre gritos de “¡presidente, presidente!” y “¡Sí se pudo, sí se pudo!”.En el primer congreso de Morena después de las elecciones del 1 de julio, en votación a mano alzada, el Congreso Nacional del partido aprobó la permanencia de Yeidckol Polevnsky como presidenta de ese partido político hasta noviembre de 2019.Mediante una reforma estatutaria, avalada en lo general, la mexiquense permanecerá al frente de la primera fuerza política del país, al igual que los dirigentes estatales de esa fuerza política.López Obrador celebró la decisión de posponer la renovación de las dirigencias tanto a nivel nacional como estatal, con la finalidad de concentrar los esfuerzos de Morena en los retos que implica el arranque del nuevo Gobierno.“Por eso, aunque respeto lo que ustedes van a decidir en este Congreso, celebro la propuesta de suspender los procesos de selección de los dirigentes del partido para dar prioridad al inicio de la cuarta transformación en el país”, expresó.Los nuevos dirigentes serán seleccionados entre el 20 de agosto y el 20 de noviembre del próximo año, para un periodo de 3 años.Los dirigentes que dejen el cargo para incorporarse a tareas gubernamentales serán sustituidos por delegados a propuesta de la dirigencia nacional de Morena.En ese contexto, los consejeros del partido criticaron la propuesta de que el CEN designe a los líderes estatales.Héctor Díaz Polanco, quien preside la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, presentó reformas a 12 artículos de los estatutos de Morena y ocho transitorios.La propuesta fue repudiada por la mayoría de los delegados, que en algún momento de la discusión pidieron a gritos “¡democracia, democracia! Nos sentimos usados, mano de obra gratis, porque ni siquiera barata, desechables.“Está muy mal lo que hacen, darnos las propuestas y nada más que nos digan que levantemos la mano para aprobarlas”, reprochó una delegada que subió al templete a argumentar su inconformidad.Carmen Gómez, consejera de Querétaro, tachó la propuesta de centralizadora, y criticó también que Polevnsky quede al frente al partido un año más, al igual que los líderes estatales que no vayan a dejar su cargo por un puesto público.Cada postura fue aplaudida por la multitud, aunque Bertha Luján, presidente del Consejo Nacional de Morena, no aceptó los reclamos.