Morelia— Un grupo hasta el momento de siete mujeres que dieron a luz este fin de semana en el Hospital General “Miguel Silva” de la ciudad de Morelia y cuatro recién nacidos, presentaron cuadros inexplicables de una posible infección de la cual se desconoce el origen, publicó El Universal.Entre los síntomas que presentan las pacientes están: dolor de cabeza intenso, fiebre, temblores y en algunos casos convulsiones, denunciaron familiares de las pacientes.Señalaron en su conjunto, que el director del hospital, Raúl Leal Cantú, los reunió en la sala de juntas para decirles en una primera instancia que tal vez se trataba de un virus, pero que desconocía de dónde provenía.Después de ahí, acusaron, no han tenido más información de sus pacientes y de los recién nacidos.“Ya no nos han comentado nada. Supuestamente nos dijeron que era un virus por medio de la anestesia y no nos dejan entrar a ver a nuestros pacientes; a mi esposa y a mi hijo; no tienen una respuesta pues”, dijo Marcos Ruiz Reyes, esposo de una de las mujeres afectadas.Marcos Ruiz, originario de Morelia, explicó que su esposa ingresó este sábado pasado al hospital y solo presentaba contracciones, pero el domingo, tras salir del quirófano, salió con un intenso dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y un temblor del cuerpo incontrolable.“Ya luego no nos han dicho nada. Pero ahorita las pusieron en un área restringida que supuestamente tienen ese virus y no nos dan respuesta de nada. Yo le calculo que son de unas 12 a 15 personas (con síntomas) y todas dieron a luz”, expuso Ruiz Reyes.En ese mismo sentido explicaron la situación de sus esposas los señores Germán Moreno Ortíz de Morelia y Juan Carlos Díaz Arias de Zamora, esposos de dos pacientes con los mismos síntomas y que también fueron atendidas de parto este fin de semana.A lo anterior se sumó la denuncia de Eva Sopeña Mulato, de Morelia, mamá de otra de las pacientes que dio a luz y que presenta los mismos cuadros.También, Gustavo Zetina Ruiz, esposo de una de las pacientes, explicó que su esposa entró a quirófano para dar a luz y cuando salió se empezó a sentir mal “y lo que no me gusta es que no dan información. Son personas muy déspotas”, denunció.Zetina Ruiz, originario del municipio de Ciudad Hidalgo, describió que su esposa salió del quirófano con fiebre alta, temblor, mucho vómito, dolor de cabeza y convulsiones. “Desde entonces no me dejan verla, ni me dicen nada”, sostuvo.Personal médico de este centro del Sector Salud reveló que dos de las pacientes ya se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva.De acuerdo a los testimonios recabados a las afueras del también conocido como Hospital Civil, al igual que los recién nacidos, en este momento las pacientes se encuentran aisladas en una zona de observación de este centro médico.Indicaron que incluso todo el piso en el que se encuentran las mujeres que dieron a luz se ha declarado en cuarentena.Se solicitó un informe oficial a la Secretaría de Salud de Michoacán y primero accedió a conceder una entrevista con el subsecretario Carlos Ramos Esquivel, el cual ya una vez en su oficina para iniciar la entrevista, declinó.La dependencia estatal argumentó que no dará una postura oficial hasta que concluyan las investigaciones y a conocer los dictámenes que arrojen; sin embargo, los resultados de los menores le fueron entregados al área de pediatría como los mismos médicos le informaron a los familiares.Ante el silencio de la SSM, los familiares solicitaron un resumen clínico al área jurídica del hospital, a fin de iniciar un procedimiento legal en caso de ser necesario y a falta de claridad en las autoridades hacia la situación que tiene a sus seres queridos en cama.