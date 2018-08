Son expertos en bombas... de chicle

Ciudad de México— Hacer una bomba es un reto para el que gusta de un chicle, y esa ha sido la oferta de calidad de Bubli Bubli, producto que ofrece Dulces Gómez, una firma mexicana con casi medio siglo de operación.Aunque la familia Gómez es de Guadalajara, el Grupo nació en la Ciudad de México en 1971, cuenta con alrededor 320 empleados y está conformado por cuatro empresas.Una de ellas, es la Fábrica de dulces Gómez, en la cual se produce el famoso Bubli Bubli y la otra, es la Fábrica de dulces Chicletin donde se producen los chicles bola.Además tienen Impresiones Garibay, la cual se encarga de fabricar la envoltura para los productos de la compañía e Industrias Resigom, que se dedica a hacer la goma base para los chicles.Bubli Bubli es una de las creaciones de esta firma y es un producto emblemático con una producción de mil 25 toneladas en 2017, es decir, 15 por ciento más que el año pasado."Es un chicle que tiene suficiente goma base para que cuando lo estás masticando haga la bomba y hay chicles que no tienen suficiente goma y entonces es mucha azúcar; eso provoca que cuando lo quieres inflar, pues no hace la bomba", afirmó Ernesto Arceo gerente de operaciones de la planta Gómez.Además permite alcanzar mayores tamaños que con otros chicles, agregó Maricela Caballero, gerente administrativo de dicha planta.La marca de chicle se comercializa desde la década de los ochenta en el País y los tres sabores con los que inició su venta fueron frutas, uva y plátano, mismos que conserva y que se han combinado con otros más recientes como el sabor mango o menta, dijo Caballero.Con los cambios que se están dando en el mercado respecto al aumento en la demanda de productos con menos azúcar, derivado de los problemas de obesidad de la población, la empresa está planeando lanzar un chicle en forma de tableta y probablemente no contendrá azúcar, adelantó Caballero.El grupo también ofrece otros productos como Bolichik, que es el chicle bola de colores que se puede encontrar en algunas máquinas de tiendas o farmacias, pero también vende caramelo macizo bajo las marcas Agüitas y Gestitos Soda y caramelo suave conocido como Suave Gómez.Debido a los productos que comercializa esta empresa son dulces, es entre agosto y enero donde se concentra alrededor del 40 por ciento de sus ventas, pues se combinan varios factores, por ejemplo, el inicio de clases de los niños, en varias casas se festeja el Halloween y se cierra con la época navideña, detalló Caballero.

