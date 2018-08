Ciudad de México— El Gobierno entrante entregó el dictamen técnico del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) a ingenieros nacionales y les dio sólo 15 días para que analicen el documento.Aunque inicialmente se esperaba que la revisión empezara el 15 de agosto y concluyera el 15 de septiembre, Javier Jiménez Espriú, quien será Secretario de Comunicaciones y Transportes con López Obrador, sostuvo que ahora deberán terminar el análisis el 5 de septiembre."Esto porque el tiempo apremia", dijo Jiménez Espriú a pregunta expresa sobre la fecha que tenía el documento que recibieron los ingenieros.Otros ingenieros presentes en la Antigua Capilla del Palacio de Minería expresaron a Jiménez Espriú que el tiempo era realmente poco."No les estamos pidiendo que hagan un estudio de dos semanas, sino que nos den su opinión (...) lamento que sea tan rápido", respondió ante estos señalamientos.Resaltó que el NAIM está en marcha, por lo que es necesario concluir cuanto antes su análisis.Jiménez Espriú expresó que desafortunadamente el proyecto tiene un retraso de al menos dos años."Lamentablemente pensamos que va a ser muy difícil que no se presenten contingencias (...) y que en el mejor de los casos va a estar en 2023", aseveró.Previamente, sobre los cuestionamientos a la decisión de que la población opine sobre si debe o no continuar la construcción del NAIM, Espriú aseguró que en México se empieza a inaugurar una nueva forma de participación ciudadana.Sostuvo que las personas darán su punto de vista sobre temas que teóricamente son técnicos, por eso es importante que cuenten con buena información al respecto.Resaltó que por ello es importante contar con la opinión de los ingenieros.Afirmó que, incluso, en las elecciones presidenciales pasadas la población emitió su voto sin conocer de fondo de economía o de política.Si el nuevo aeropuerto sigue, se hará con austeridad e incluso podrían cancelarse obras relacionadas, aseguró Jiménez Espriú."Si se decidiera continuar con el nuevo proyecto, vamos a revisar el proyecto para quitarle oropeles, lujos, etcéteras", dijo e incluso sostuvo que podrían cancelarse obras que conforman todo el proyecto.También señaló que, aunque sí analizan un plan de austeridad, todavía no definen a cuánto ascendería ese ahorro.En torno a si no les preocupa que ante esos cambios el proyecto pierda la certificación LEED Platino que presumen obtendrá el NAIM, sostuvo que no es el plan."Eso sería una tragedia, entonces ya no nos vamos a meter ", expresó en tono irónico."Vamos a llegar a un aeropuerto, ése o el que sea, vamos a llegar a un aeropuerto digno, funcional y austero".

