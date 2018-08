No hubo encono personal: presidente

Ciudad de México– Luego que Elba Esther Gordillo dijo ser perseguida política, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que eso es falso y que nunca hubo un “encono personal” contra ella.“En el tema de la maestra no tengo respuesta, lo único que puedo decir, no es una definición del Ejecutivo, es una definición o el proceso que ella enfrenta es a partir de elementos judicializados de la PGR y correspondió al Poder Judicial tomar definiciones, no las toma el Ejecutivo, el Poder Judicial es un poder autónomo, que actúa de manera autónoma y simplemente es inadmisible e inaceptable el afirmar que la maestra, cuya carrera y trayectoria es conocida públicamente, que el juicio que enfrentó haya tenido que ver con una orden política, nada más falso que ello y no tengo más respuestas para quien se le respeta en sus derechos políticos y en lo que ha realizado”, dijo consultado en mensaje conjunto con Andrés Manuel López Obrador.“Aquí nunca ha habido un encono personal para con quien fuera dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, agregó.La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) unirá fuerzas para que la exlideresa Elba Esther Gordillo no retome un cargo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).Así lo afirmaron dirigentes del magisterio disidente, quienes exigieron la expulsión de Gordillo, señalada por malos manejos de las cuotas sindicales, como integrante del gremio.Arcángel Ramírez, líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), aseguró que son irreversibles los daños al magisterio cometidos por Gordillo.“No estaríamos de acuerdo que retome el poder que ya se demostró no lo utilizó para el bien de la clase trabajadora, sino para beneficiar a cierto grupo y dar mayor control político al SNTE. No benefició a los trabajadores”, dijo.Juan Melchor, maestro de Michoacán e integrante de la Dirección Política Nacional de la CNTE, afirmó que la coordinadora avizoró que Gordillo busca cargos en el sindicato.

