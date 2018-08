Ciudad de México— El sector privado advirtió que en el periodo de transición gubernamental no se pueden tomar decisiones por consigna sino por análisis rigurosos.En su comentario semanal, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que el país no se puede reinventar cada seis años y defendió las reformas aprobadas durante la Administración de Enrique Peña Nieto."México no se puede reinventar cada seis años. Ya hay mucho trabajo realizado, no solo por los gobiernos anteriores, sino también por la sociedad civil y la ciudadanía en general."Confiamos en que los cambios estarán apoyados en el conocimiento que se ha generado en las distintas unidades administrativas del sector público, y que las transformaciones responderán a un diagnóstico serio, profundo y promoverán soluciones responsables", subrayó.El líder empresarial consideró que se requiere un balance entre continuidad y cambio."No se deben tomar decisiones por consigna, sino por un análisis riguroso. Este es un periodo en que la nueva Administración puede reflexionar sobre la viabilidad técnica de las propuestas realizadas en campaña; para revalorar los programas que hoy existen a partir del resultado de su evaluación técnica, a fin de decidir cuáles van a eliminarse porque no están dando los resultados adecuados y, aquéllos que -aunque sean perfectibles- deben de continuar porque tienen un impacto deseado", manifestó Castañón.Subrayó que los empresarios tienen todo el interés de que las reformas estructurales aprobadas en los últimos años se analicen con un enfoque de política pública, rentabilidad social, crecimiento económico, oportunidades para las personas y no solo en un lente ideológico.Añadió que la apertura del sector energético se ha convertido en el mayor imán de inversión en el país.Enfatizó que todas las reformas deben de analizarse a detalle antes de decidir si deben eliminarse o no, o si son perfectibles, o mejorables para fortalecerlas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.