Regresan a clases en aulas temporales

Ciudad de México— La organización Save the Children México afirmó que al menos 900 niños y 60 maestros regresaron este lunes a clases en 30 aulas temporales que la organizaron colocó después de los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado en Puebla, Morelos, Oaxaca y Ciudad de México.Fátima Andraca Artigas, coordinadora de Respuesta Humanitaria en la organización, detalló que en Puebla suman 15 aulas temporales; en Morelos, 7; en Oaxaca, 5 y en Ciudad de México suman tres.Sostuvo que el ambiente de las aulas incide directamente en el desempeño de los alumnos."Si hay mejor infraestructura, existirá una mayor asistencia de estudiantes y de maestros a los planteles educativos. El primer factor es la asistencia tanto de docentes como de alumnos", dijo Andraca Artigas en entrevista con REFORMA.Andraca recalcó que la mayoría de aulas temporales instaladas no cumplen con las condiciones dignas para los estudiantes y los docentes, porque no tienen una temperatura adecuada, no tienen sistemas de ventilación correcta y algunas no tienen iluminación.La temporada de lluvias, consideró, hace más grande el problema porque en algunos salones improvisados se filtra el agua y el piso es de tierra."Esas condiciones no son óptimas para el desempeño de los niños y las niñas y por eso tenemos que hacer todo lo posible para que se reactiven los espacios educativos", mencionó.Asimismo, alertó que las aulas temporales pueden provocar deserción escolar de los alumnos y de los docentes, y recordó que en ocasiones la comunidad estudiantil busca cambiarse a un plantel con mejores condiciones.Alertó que existen retrasos en la reconstrucción porque a 11 meses de los sismos hay escuelas que no tienen las condiciones óptimas para regresar a sus aulas.Enfatizó que en nuestro País los planteles no cuentan con medidas de seguridad e higiene."Las aulas temporales dan una solución inmediata y es muy bueno. Las aulas temporales se utilizan para restaurar y regresar a la normalidad educativa con el mínimo de interrupciones posibles", opinó.La coordinadora recordó que en los últimos días se instalaron aulas temporales de una escuela de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec.Además, agregó que los alumnos trabajaban abajo de un techo únicamente con sillas y mesas.Y resaltó que la organización hasta el momento tienen 10 personas trabajando en el Istmo de Tehuantepec para brindar respuesta humanitaria, y seis en Puebla.