Yucatán— Las recientes lluvias y el mal clima han arrojado sargazo en algunas playas de Yucatán, aunque no se compara en cantidad con Quintana Roo.Los pobladores esperan que no incremente ya que trae afectaciones en la pesca y al sector turismo.No sólo a mí me afecta, a todos afecta, si tu lancha está acá, se taponea y ya no puedes sacar tu lancha, entonces tienen que haber varios amigos que te ayuden para empujar; si sales a pescar piensas que es un pulpo y sacas el puro sargazo como tela”, explicó Armando Sota, pescador yucateco.Por lo general para las costas yucatecas la presencia del desecho marino aumenta con el mal clima; años anteriores entre el mes de octubre y noviembre es cuando más incrementa su presencia.Aquí el mar queda muy feo, queda turbia el agua no hay chance de bucear es la forma en que nos perjudica el sargazo, pero en estas épocas ahorita en estos meses está tranquilo, hay buena pesca, en general el sargazo no nos perjudica en nada”, comentó José Manzano, buzo yucateco.Aunque el sargazo es una cuestión natural puede traer afectaciones comerciales, por ello esperan que las condiciones de Yucatán sean otras y se vea en menor cantidad.En la temporada de verano no se reportó mayor incidente ni presencia de sargazo, las playas lucieron limpias; es ahora con las últimas lluvias que se han visto presencia en algunas zonas.

