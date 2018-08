Ciudad de México— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llegó a sus oficinas para sostener un encuentro con su futuro Gabinete encargado del sector energético y del Tratado de Libre Comercio (TLC).El presidente arribó a la Colonia Roma acompañado de Jesús Ernesto, el menor de sus hijos.El presidente electo fue recibido por Amado Fernando Díaz Pérez, un ciudadano que le pintó un retrato en óleo.Después de saludar a Amado, tomarse una foto con él y agradecerle el presente, Andrés Manuel ingresó a sus oficinas donde ya lo esperaban Marcelo Ebrard, próximo Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) y Jesús Seade, negociador en el equipo de transición del TLCAN.Previo a su reunión con el presidente electo y con Marcelo Ebrard, Jesús Seade recordó que a finales de agosto vence el plazo para que el Presidente Enrique Peña firme el acuerdo del TLCAN, pero -en caso de que no lo firme- dijo que le tocará firmarlo a Andrés Manuel López Obrador."Ahorita la incógnita es si logramos cerrar para la firma del presidente Enrique Peña Nieto, que es lo que todos buscamos. Si se logra cerrar para que firme el presidente Peña Nieto con presidente Trump, qué bueno, y para que eso sea posible tiene que ser noventa días antes del fin del Gobierno, eso es por regulaciones del lado de Estados Unidos, y noventa días antes quiere decir a fines de agosto y fines de agosto ya es lunes o martes de la siguiente semana. Pero tampoco es tan dramático. Si eso no se logra hacer, firmará el presidente López Obrador", afirmó Seade.También dijo que el equipo del tabasqueño acompaña la negociación del TLCAN, aunque la ruta de trabajo la lleva el equipo del presidente Enrique Peña."Estamos participando, consultando y, si se termina ahora, qué bueno. Si no se termina, no hay problema. Ya muchos temas se han cerrado, pero hay una serie de temas que no se han cerrado, que son los más duros", añadió Seade.A las oficinas de Andrés Manuel también llegaron Rocío Nahle, próxima Secretaria de Energía; Manuel Bartlett, futuro director de la Comisión Federal de Electricidad, y Graciela Márquez, próxima Secretaria de Economía.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.