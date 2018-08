'Antes del 1 de diciembre contaremos con fiscal general y SSP'

Ciudad de México– Durante Congreso Nacional Extraordinario de Morena, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que iniciará su mandato en diciembre contando ya con los fiscales General, Anticorrupción y Electoral, así como con la Secretaría de Seguridad Pública Federal.“Se contará desde antes del 1 de diciembre con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y también con el Fiscal General, antes procurador de la República. Vamos a contar desde el inicio con el Fiscal anticorrupción y con el fiscal Electoral”, afirmó.En su participación, destacó que buscará que el Congreso apruebe el cambio al artículo 127 constitucional para que ningún servidor público gane más de lo que percibe el presidente y así pueda iniciar su administración con este mandato.Ante militantes de Morena, López Obrador resaltó algunas propuestas como la pensión a adultos mayores, apoyos a estudiantes para que estudien y trabajen, becas a estudiantes, entre otras; así como una reforma constitucional para abolir el fuero de altos funcionarios públicos.Celebró además que en el partido se discuta la creación de una escuela de educación política para cuidar el movimiento y al partido que ya se han construido; además, “para que no haya influyentísimo, corrupción… y ninguna de esas lacras se requieren principios e ideales”.El político tabasqueño también destacó la propuesta para que Morena renuncie al 50 por ciento del presupuesto que le corresponde.Tras agradecer a legisladores, brigadistas, defensores del voto, militantes de Morena y ciudadanía en general el voto, anunció que el próximo 16 de septiembre iniciará una gira por el país.López Obrador aprovechó la oportunidad para hacer un llamado para no defraudar a los mexicanos que otorgaron su voto para una transición en el país.Ha llegado el momento de iniciar la cuarta transformación de la vida política de México. No olvidemos que esta será una transformación pacífica, pero profunda; ordenada, pero radical, porque vamos a arrancar de raíz al régimen de corrupción y privilegios”, afirmó.De esta manera y “para no perder la costumbre”, hizo un llamado para que el 1 de diciembre la ciudadanía lo acompañe en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar su toma de protesta como presidente de México.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.