Monterrey— El Municipio de Monterrey justificó usar la fuerza para retirar a los manifestantes de la plaza central en Palacio de Monterrey la madrugada de este domingo argumentando que estaban infringiendo el reglamento y que no permitían instalar la indumentaria para eventos dominicales.El secretario de Ayuntamiento, Genaro García, explicó en rueda de prensa que personal del Municipio intentó dialogar con los inconformes para que retiraran sillas, mesas y hasta una planta de luz que habían instalado en la planta baja del recinto municipal.Sin embargo, al no llegar a un acuerdo, elementos de la Policía retiraron los objetos a la fuerza y detuvieron a seis personas durante poco más de 10 horas en las celdas del Parque La Alamey."Estaban infringiendo el reglamento de Policía y buen Gobierno en su artículo 16 que prohíbe tener cosas fijas y semi fijas en lugares públicos. Se les informó en reiteradas ocasiones que nos hicieran el grandísimo favor (de retirar los objetos) para la sana convivencia de todos"."Para eso es la autoridad y para eso es la Policía. Si tú estás infringiendo un reglamento primero se te invita a que lo cumplas y, si no, bueno, se usa el protocolo para poder retirar ese tipo de cuestiones", señaló García.Aseguró que nunca existió la intensión de retirar a Felipe de Jesús Cantú y a sus simpatizantes de la explanada municipal, pero advirtió que si se altera el orden de nuevo tendrán que volver a proceder como marca el protocolo de seguridad."Ellos están en todo su derecho de manifestarse así. Espero que este tipo de acciones no alteren el orden público, desafortunadamente si llegara a suceder de nuevo repetiremos (el protocolo)".En una manta instalada por el Municipio de Monterrey en la planta baja del Palacio informó a los ciudadanos que "por su seguridad y para evitar altercados con los manifestantes, el baile (para adultos mayores) será en la Plaza Hidalgo".

