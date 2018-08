Detienen a 6 en intento de desalojo de panista en NL

Monterrey, México– El intento de desalojo del panista Felipe de Jesús Cantú y sus simpatizantes de un plantón en Palacio de Gobierno por parte de la Policía de Monterrey esta madrugada terminó con 6 detenidos, quienes fueron liberados más tarde.Tras estar en tranquilidad por 15 horas de manifestación, a las 2:00 horas elementos municipales intentaron desalojar a Cantú y sus seguidores de la explanada central del Palacio Municipal al solicitarles moverse para colocar una tarima para un evento.Ya a un costado de la explanada, la Policía pidió que retiraran las sillas y mesas que habían traído al lugar al argumentar que no podían tener "inmobiliario" en esa zona y después amenazaron con decomisarlas si no se cumplía la orden.A pesar del diálogo entre el aún Alcalde electo y personal de la Policía, a las 2:24 horas autoridades empezaron a llevarse sillas y mesas de los simpatizantes, lo que provocó forcejeos entre elementos y los seguidores del panista.Tras calmarse los ánimos por media hora, vino otra advertencia de la autoridad sobre el tema de las mesas y sillas, lo que generó un nuevo conato de bronca a las 3:00 horas, que se tranquilizó minutos después.En los incidentes, Felipe de Jesús Cantú terminó con un rasguño en la frente, mientras intentaba que no se llevaran una silla.El equipo de Felipe de Jesús Cantú informó que los detenidos durante el desalojo fueron Mario Gutiérrez Hernández, Édgar Martínez, Alfredo Leal, Raúl Ruiz, Ramakxeel Luna López y Mario Sergio Montelongo.A las 3:33 horas, Cantú y personas allegadas se fueron a sentar a unas sillas que colocó el Municipio para el evento, pero una hora después se retiraron nuevamente a una orilla luego de un diálogo con la Policía, que puso cinta de precaución alrededor de la explanada central junto a barandales que instalaron otros trabajadores para cerrar la zona.Cantú dialogó por unos minutos con los 30 seguidores que se mantenían en el lugar.Posteriormente, durmió por cerca de una hora.Al menos 40 simpatizantes siguieron manifestándose en Palacio Municipal, donde se espera que este domingo Cantú reciba la visita de la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota y del Secretario Nacional del PAN, Marcelo Torres, a las 10:45 y 12:00 horas, respectivamente.Militantes y simpatizantes de Acción Nacional tomaron banderines para ondearlos en el cruce de Zaragoza y Ocampo y colocaron un manta con la leyenda "Confiamos en el Trife, creemos en la democracia".En tanto, una comitiva de Cantú salió a las 09:30 horas rumbo a las celdas del Parque La Alamey, para pagar la fianza de los detenidos y liberarlos.Alrededor de las 10:30 horas, los seis detenidos fueron liberados.Familiares de los detenidos y parte del equipo de Cantú negociaron la liberación, asegurando que salieron de manera gratuita."Nos detuvieron de manera arbitrariamente con lujo de violencia" dijo Raúl Ruiz."Estábamos en una manifestación pacífica, nunca insultamos a nadie, en cambio ellos nos insultaron y nos golpearon", afirmó."No hubo ningún cargo hacia nosotros, al parecer fue una falta administrativa, pero no nos dijeron nada más, ni nos cobraron por salir", declaró en entrevista el afectado.Carmen Hernández y Hernán Gutiérrez, padres del joven detenido Mario Gutiérrez, dijeron estar orgullosos de su hijo quien está "sacrificando su libertad" por defender la democracia de los ciudadanos."Muy preocupados, pero ya más tranquila porque sabemos que está bien, pero también muy orgullosos porque nuestro hijo mostró mucha valentía", señaló la madre.Algunos de los detenidos se dirigieron de nuevo al Palacio Municipal para seguir en el plantón.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.