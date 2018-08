Exige CNTE discutir temas educativos

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) solicitó al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a senadores y diputados del próximo Congreso federal abrir el diálogo para discutir los temas de la transformación educativa.Los maestros disidentes proponen iniciar el dialogo discutiendo el aumento del presupuesto educativo que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) propone que sea del 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)."Una propuesta viable por ejemplo es que en esta Administración cada año se incremente un punto porcentual del presupuesto federal hasta alcanzar el 8 por ciento del PIB", afirmaron en un comunicado.En el documento, piden discutir la aplicación de un nuevo modelo educativo que siga en las escuelas del País.También, criticaron que el modelo propuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto y respaldado por los empresarios no corresponde con el Sistema Educativo Mexicano y su amplia diversidad cultural."Un punto central del diálogo debe ser el Proyecto de Educación que realmente necesitamos los mexicanos y mexicanas, del cual la CNTE tiene procesos transformadores en todo el País de acuerdo con los contextos sociales, culturales, ambientales y económicos", opinaron.Enfatizaron que una verdadera transformación educativa debe tomar como principio la abrogación de las reformas constitucionales y las leyes secundarias en materia educativa; es decir, revertir los cambios realizados a los Artículos Tercero y 73 de la Constitución.Recordaron que la Coordinadora presentó el 9 de febrero de 2017 ante el Senado de la República una iniciativa ciudadana que incluye las propuestas y conclusiones de miles de encuentros realizados por maestros, estudiantes, padres de familia, investigadores y especialistas en el ramo jurídico, pedagógico y social."Nuestra demanda es que de inmediato el Gobierno electo retome dicha iniciativa para cumplirles a los trabajadores de la educación y a los padres de familia y puede ser contemplada como la esencia constitucional de una nueva educación pública realmente gratuita, laica y obligatoria", mencionaron.Adelantaron que otro tema prioritario es la democratización del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo que el nuevo Gobierno federal debe asumir una posición crítica ante el sindicalismo oficial encabezado por Juan Díaz de la Torre."De manera rápida demandamos que se promuevan las condiciones y se logre la aspiración de que los trabajadores de la educación nombren a sus representantes de manera libre y sin presiones, en procesos asamblearios realmente democráticos en las 61 Secciones Sindicales del SNTE", solicitaron.Criticaron la designación como funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a trabajadores del régimen priista de Carlos Salinas de Gortari."Les hacemos saber que la CNTE repudia a dichos personajes que por años han servido a intereses políticos y económicos de unos cuantos y sustentaron ideológicamente al proyecto neoliberal en educación", difundieron.Los docentes urgieron plantear una agenda política nacional sobre el tema educativo, que vaya mas allá de la simulación de los "foros" propuestos por el Gobierno electo."Esperamos que realmente se considere el sentir y la experiencia de de los trabajadores de la educación", señalaron.Auguran que el nuevo Gobierno no solamente maquille la reforma educativa y la Ley General del Servicio Profesional docente, y piden que se discutan los casos de Ayotzinapa y Nochixtlán, los trabajadores cesados y despedidos injustamente, los presos políticos, la seguridad social.Asimismo, señalaron que ven con esperanza el arribo de nuevos gobernantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo."Hoy, toca asumir al nuevo Gobierno una doble responsabilidad de gobernar como lo prometió y convocar a la sociedad y sus sectores a ser parte de la transformación", consideraron.Y recalcaron que nuevas imposiciones no coadyuvaran a hacer realidad la aspiración de más de 30 millones de mexicanos que ofrecieron su confianza al Gobierno de López Obrador.Los integrantes de la Coordinadora acusaron a la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, quien se prevé reaparezca mañana, del asesinato del profesor Misael Núñez Acosta.En un boletín, expusieron que el ex líder sindical Jongitud Barrios declaró al periódico La Jornada del 25 de agosto de 2002, que el autor intelectual del crimen y asesinato del profesor Misael Núñez Acosta fue Elba Esther Gordillo Morales."Si en realidad el sistema hubiese querido castigar y enjuiciar a EEGM, lo hubiera hecho por los asesinatos de maestros opositores a su política sindical", afirmaron en el documento.Reprocharon que Gordillo nunca fue investigada, se gastó el dinero de los trabajadores, creó un partido político propio y se registraron asesinatos de disidentes en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán."Su negra fama no es gratuita, fortuita, ni es un invento de los Trabajadores de la Educación aglutinados en la CNTE."Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que es una fama que la asesina se ha 'ganado a pulso'", consideraron.Y cuestionaron que, durante su encarcelamiento, Gordillo se la pasó más tiempo en hospitales y en su departamentos de lujo que en el penal de Santa Martha Acatitla.

