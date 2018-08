Diputado electo de Morena denuncia intento de secuestro

El diputado federal suplente electo de Morena, Javier Uriel Aguirre, denunció que fue víctima de un intento de secuestro en la colonia Lomas de Padierna, Tlalpan en la Ciudad de México.El político detalló que durante la madrugada un grupo armado de aproximadamente 15 personas, incluidas mujeres, llegaron a su domicilio a bordo de cuatro automóviles.“Salí cerca de las 00:20 horas a meter uno de mis vehículos, pero cuando ingresé a mi domicilio escuché que cerraron las puertas de un coche y entró un hombre vestido de blanco con un arma larga que me hace la señal de que me calle. Luego me abordó y forcejamos un poco porque yo pensé que iba solo pero no, se acercan más personas armadas y de pronto me dice ‘camínale, diputado, porque ya te cargó la v****”, explicó el morenista.Mientras esto sucedía en la planta baja, su esposa quien observó el ataque desde uno de los pisos superiores, puso en resguardo a sus hijos y pidió apoyo a sus vecinos a través de un chat. Entonces uno de los habitantes activó una alarma y otros más, alrededor de 50, salieron de sus casas.“Cuando grité el código de seguridad se activaron las alarmas y de inmediato se fueron estos sujetos y las patrullas llegaron como a los cinco minutos”, dijo el diputado electo.De acuerdo con el político desde hace dos años y medio su familia y los vecinos de la colonia Lomas de Padierna implementaron un sistema de seguridad con cámaras y chats para combatir la inseguridad en la zona, publicó El Universal.El diputado, quien dice que fue la primera vez que sufre un intento de secuestro, exigió al gobierno de la capital: “que se resguarde la seguridad mía, de mi familia y de todos los ciudadanos. Es un llamado generalizado al gobierno de la ciudad para que nos garantice la seguridad”.

