Ciudad de México— Médicos, periodistas, abogados, profesores, actores, conductores de televisión y hasta boxeadores llegarán a la Cámara de Diputados a partir del próximo 1 de septiembre para integrar la 64 Legislatura, pero sólo la mitad de los 500 nuevos inquilinos de San Lázaro cuenta con cédula profesional.Aunque la Constitución no exige ningún requisito de escolaridad para ser diputado y el artículo 55 constitucional únicamente precisa que es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario o vecino del estado que aspire representar, no estar en servicio activo en el Ejército o la policía, no ser alto funcionario en cualquiera de los tres Poderes de la Unión u órganos autónomos ni ser ministro de algún culto religioso, la preparación académica resulta relevante para las labores legislativas; sin embargo, únicamente el 54.6% de nuevos diputados electos cuentan con cédula profesional, es decir, 276 de 500 son profesionistas titulados.Entre los legisladores que llegarán a la Cámara de Diputados 12 de ellos representarán a comunidades indígenas de los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, entre los que se encuentra Manuela del Carmen Obrador, prima del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.La chiapaneca figuró como representante de Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo del próximo mandatario, cuando el menor recibió la donación del 50% del rancho La Chingada, ubicado en Palenque, Chiapas, propiedad de Andrés Manuel López Obrador.Además de que esta será la Legislatura con más presencia de mujeres, pues de acuerdo con la información de la eventual integración de la 64 Legislatura habrá 241 mujeres por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, 119 de ellas cuentan con cédula profesional que avala sus estudios de licenciatura, siete además tienen maestría, una de ellas cuenta con dos licenciaturas y dos más con doctorado y especialidad.Los legisladores con grado académico son egresados de universidades como la UNAM; de autónomas estatales como la de Nuevo León, Chihuahua y el Instituto Tecnológico de Durango, pero también hay egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).Además, arribarán a San Lázaro siete médicos: Éctor Ramírez Barba, de la coalición Por México al Frente; Víctor Mojica Wences, Carmen Medel, Arturo Hernández, Eleuterio Arrieta y Manuel de Jesús Baldenebro, todos ellos de la coalición Juntos Haremos Historia, además de Miroslava Sánchez Galván y Edelmiro Santiago Santos, de Morena.Entre los diputados famosos estará Sergio Mayer, actor y productor de un show para mujeres; Érik Isaac Morales Elvira, boxeador conocido como Terrible Morales, quien se convirtió en el único mexicano en conquistar cuatro campeonatos del mundo del WBC en distintas divisiones; así como Mario Ismael Moreno Gil, fundador de la Casa de la Cultura de Tijuana, locutor, conductor de televisión y poeta.SeñalamientosEntre los próximos representantes con pasados oscuros hay quienes tienen antecedentes penales, como el diputado de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social), Alfredo Porras Domínguez, quien fue secretario general del gobierno de Narciso Agúndez, en Baja California. El próximo legislador fue priista, estuvo acusado por el delito de peculado, detenido el 24 de mayo del 2012 y liberado siete meses después.Otro caso es el del próximo diputado de la coalición Juntos Haremos Historia, Iván Arturo Rodríguez, extesorero de Naucalpan, Estado de México, quien cuenta con al menos seis denuncias por delitos como robo, daño patrimonial, lesiones y violencia intrafamiliar y Miguel Ángel Márquez González, denunciado por despojo de documentos, recursos materiales y financieros de la Fundación Ahora AC, que tenía contratos con Sedesol.Francisco Javier Luévano Núñez, ganador del distrito 1 de Aguascalientes de Por México al Frente (PAN-PRD-MC) está en la mira de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en una investigación por el presunto desvío de diez millones de pesos cuando ocupó la alcaldía de Calvillo, entre 2014 y 2016.PolémicosEn la lista de polémicos se encuentra Irasema Del Carmen Buenfil Díaz, de la coalición Juntos Haremos Historia, quien durante la campaña fue apodada #LadyVolvo por llegar a actos proselitistas a bordo de una lujosa camioneta con valor superior a un millón de pesos.La virtual diputada federal en Puebla por Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, también se vio envuelta en una polémica por un video publicado en redes sociales con el título “la chichi amamantadora” en donde criticó a una mujer por alimentar a su bebé delante de su marido, ya que dijo, no quería que su esposo viera otro seno que no fuera el de ella.ConocidosEntre los rostros conocidos de la política que asistirán a las sesiones del Pleno estará Tatiana Clouthier, la excoordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, pero quien se prevé que solicite licencia antes de la toma de posesión del nuevo presidente de la República para ocuparse de la subsecretaría de Atención Ciudadana en la Segob; en la misma situación estará Zoé Robledo Aburto, nombrado subsecretario de Gobernación.Aunado a ellos estarán los exsenadores Mario Delgado y Dolores Padierna, quienes pelean por la coordinación de la bancada de Morena; así como los exdiputados federales Alfonso Ramírez Cuéllar, Gerardo Fernández Noroña, Aleida Alavez Ruiz, y los exdiputados locales Víctor Gabriel Varela López y Flor Hernández Miranda.Asimismo, por Morena llegará el exlíder estudiantil del movimiento del 68, Pablo Gómez; Fernando Manzanilla Prieto, cuñado del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle; Ana Gabriela Guevara, quien fue designada en la Conade, y la expanista Gabriela Cuevas, presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP) del 2017 al 2020.Entre los próximos diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano están el exdelegado de Benito Juárez, Jorge Romero, los exsenadores María del Pilar Ortega, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo y Jorge Luis Preciado; la activista Ana Lucía Riojas y el exasambleísta de la Ciudad de México, Luis Alberto Mendoza Acevedo.Otros nombresDe los perredistas arribarán a la Cámara de Diputados Héctor Serrano, exsecretario de Gobierno y de Movilidad en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y Mauricio Toledo, exdiputado local capitalino.Por parte del PRI estarán los exdirigentes nacionales del tricolor, René Juárez —quien será coordinador de la bancada— y Enrique Ochoa Reza; también los senadores Graciela Ortiz, Isaías González Cuevas, Ivonne Álvarez, Héctor Yunes Landa.Incluso, la exgobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho; la exrepresentante del PRI ante el INE, Claudia Pastor, y la excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente de la Mora.Por el PVEM, llegará Arturo Escobar, exsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob; el dirigente nacional de ese partido, Carlos Alberto Puente Salas, y Jorge Emilio González Martínez, quien fue electo como senador de la República de 2012 a 2018, sin embargo, en 2015 solicitó licencia al cargo y nunca volvió a su escaño.

