Matan a 4 en ataques a bares en Monterrey

Monterrey— Al menos 4 personas asesinadas y 9 heridas dejó una serie ataques contra 6 bares en distintos puntos de Monterrey.Los bares atacados de manera simultánea fueron El Mansao, Woman y Black, ubicados estos tres en la Avenida Lincoln, en la Colonia San Jorge, a no más de 200 metros de distancia entre sí.De acuerdo con una fuente policiaca, un valet parking del antro Mansao fue ejecutado en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la Avenida Lincoln y Graciano Bortoni, en la Colonia Graciano Bortoni.En ese lugar, también una mujer presuntamente de origen sudamericano resultó herida.A unos 100 metros de ahí, en el table dance Woman, en Lincoln y San José, en la Colonia San Jorge, fueron baleadas tres personas, entre éstas una mujer, aseguró el informante.Se reportó que Cinthya Vega Simón, de 33 años, quien trabaja como bailarina, sufrió un balazo en el abdomen, mientras que el cadenero Antonio Cruz Morales, de 46, recibió un balazo en la pierna izquierda.La fuente señaló que los ataques fueron cometidos aparentemente por los mismos hombres armados.En el bar Black sólo hubo disparos a la fachada, aseguraron fuentes policiacas.Otro ataque ocurrió en el bar Los Rieles, de Pablo A. González, en la Colonia Chepevera, en donde dos personas fueron ejecutadas.Las víctimas fueron identificadas como Erick Armando Vela Romero, de entre 25 y 30 años, quien era cliente del lugar y Felipe Navarro, de 48, que trabajaba como valet parking.También se reportó un ataque a balazos en el Bar Tolo's, ubicado en Platón Sánchez y Tapia, donde un cliente identificado como Rodolfo Flores Almaguer, de 64 años, fue herido en el cuello.En Segunda de San Francisco y Héroes del 47, en la Colonia Cantú, se reportó un muerto y dos heridos en el ataque cometido a la medianoche contra el bar Jecha's, dijo el informante.Aunque inicialmente se reportó que en el bar La Junta, en Anaya y Guerrero, quedaron daños en la fachada y en autos estacionados y que no hubo personas heridos, después trascendió que dos lesionados en el lugar fueron al hospital por sus propios medios.A los sitios de las agresiones se movilizaron policías de Monterrey, Fuerza Civil, Ministerial y la Policía Militar.Las autoridades buscan alguna relación entre los ataques cometidos esta noche y los del 7 de julio pasado, cuando fueron asesinadas 12 personas en distintos bares de Monterrey, Guadalupe y Juárez.Y activan código rojoLuego de las agresiones, las autoridades policiacas estatales activaron el Código Rojo.Unos 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, entre policías y efectivos del Ejército, implementaron filtros de seguridad en avenidas y en los límites de los municipios del área metropolitana.La acción prácticamente cercó el Municipio de Monterrey, escenario donde se llevaron a cabo todos los atentados de esta jornada violenta.Una fuente de la corporación explicó que no se tenían muchos datos de los vehículos en los iban los grupos armados que provocaron el terror en los negocios.En uno de los eventos, testigos dieron como dato que los sicarios iban en un auto Platina gris plata, y en otro ataque que los sujetos escaparon en un vehículo oscuro, sin precisar características.En los puntos de revisión, según se informó, no detuvieron a personas relacionadas con los hechos registrados durante la madrugada

