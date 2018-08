Va el SAT por hijo de contralmirante de la Marina

Ciudad de México— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga la situación fiscal del hijo del contralmirante Vidal Preciado Díaz Mirón y su empresa, Mexican Center of Communications and Naval Services (MCCNS), que recibieron contratos de la Armada.Reforma publicó ayer que la Secretaría de Marina rescindió en abril tres contratos adjudicados a MCCNS entre 2014 y 2016, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló cuentas de Preciado Díaz Mirón por sospechas de corrupción.Documentos difundidos por el SAT el pasado martes vía estrados indican que MCCNS, cuyo apoderado es Vidal Preciado Flores, tuvo ingresos de casi 10 millones de pesos en sus cuentas durante 2016.La cuenta maestra 0194028651 en BBVA Bancomer recibió 9.9 millones de pesos, mientras que la cuenta maestra 0194029216, en el mismo banco, tuvo depósitos por 512 mil dólares.Los contratos con la Armada, que nunca han sido publicados y cuyo monto se desconoce, son de 2014, 2015 y 2016, y fueron rescindidos por incumplimientos de MCCNS en la prestación de los bienes y servicios pactados.El SAT también busca a Preciado Flores en lo personal. Desde marzo pasado le requirió toda su documentación comprobatoria sobre el ejercicio fiscal de 2017, y en mayo lo multó con 17 mil pesos por no responder el requerimiento.MCCNS tiene su sede en Mérida, pero el domicilio fiscal de Preciado Flores está en Manzanillo, Colima, donde no ha sido localizado por los notificadores del SAT.Preciado Flores, de 38 años, está prófugo, pues autoridades de Yucatán lo han señalado como principal sospechoso del asesinato en marzo pasado de un chofer de Uber, ejecutado en una oficina de MCCNS.En lo que toca al contralmirante Preciado Díaz Mirón, el pasado 31 de julio el Juzgado Tercero de Distrito en Colima le concedió un amparo contra el congelamiento de sus cuentas, pero no puede acceder a ellas porque le negó una suspensión definitiva.

