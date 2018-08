Reportan dos lesionados en Huamantlada

Tlaxcala— Tras concluir La Huamantlada, socorristas reportaron dos lesionados por alcance de toro, sin cornada ni lesiones de gravedad.No obstante, hasta el momento no hay personas fallecidas, ni cornadas o con heridas de gravedad.Aún así, la edición 2018 del encierro taurino evidenció una fallida estrategia de rescate de quienes sufrieron ataques por parte de los astados, como consecuencia de que el comité organizador decidió sacar los montacargas del circuito que en años anteriores se utilizaban para trasladar a los socorristas y sacar a bordo a los heridos.Por ejemplo, sobre la calle Allende, un hombre sufrió un revolcón por parte de un toro negro, que lo dejó casi inconsciente, y debido a que no había montacargas, los socorristas no entraron al circuito por él.El afectado tuvo que ser auxiliado por los asistentes, quienes lo levantaron del piso y lo trasladaron al interior del patio de una vivienda donde permaneció más de 25 minutos."¿Dónde estás?, ¿De dónde vienes?, ¿Cómo te llamas?", le preguntaban a fin de mantenerlo lo más conciente posible.El hombre respondió que se encontraba "en los toros" y que asistió sólo a La Huamantlada; entre quejidos solicitó que no avisaran a sus familiares lo ocurrido.Lo sacaron del circuito hasta que otros asistentes distrajeron al toro y un grupo de hombres pudieron trasladarlo en una camilla que consiguieron con socorristas."Los socorristas no pueden entrar, no se quieren arriesgar", dijo uno de los hombres que lo auxilió.Sobre otra de las calles, dentro del circuito, otro joven sufrió el ataque de un toro cárdeno, cuando éste lo sorprendió por la espalda.El astado no alcanzó a cornarlo; sin embargo, si lo dejó en mal estado y también tuvo que ser rescatado por los aficionados.La Huamantlada 2018 se llevó a cabo con 17 toros de lidia que soltaron en un circuito adaptado dentro del primer cuadro de la ciudad y que abarcó 45 cuadras.Hasta el momento continúa la labor de lazar a los bureles para regresarlos a sus respectivos cajones, motivo por el que la Secretaría de Salud (Sesa), no ha emitido el saldo final de esta tradición taurina de alto riesgo.Los miles de turistas siguen en las calles en espera de que suene el último cohetón que anuncia que ya no hay toros sueltos en las calles.